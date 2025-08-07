ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
stock photo
Nyitókép: Getty Images/Jozsef Zoltan Varga

Nőtt a miniszterek és a polgármesterek fizetése is

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A miniszterelnök és a kormány tagjai mellett a polgármesterek fizetése is jelentősen nőtt júliusban. A főpolgármester alapilletménye így már csaknem bruttó 4 millió forint, ami megegyezik a miniszterek bérével, de jócskán elmarad a kormányfő juttatásától.

Orbán Viktor miniszterelnök a júliusi béremelés óta bruttó 5 millió 240 ezer forintot keres, amihez országgyűlési képviselőként további 2 millió forintot is kap. Tavaly óta azonban már nemcsak a kormánytagok fizetését szabályozza a törvény, hanem a főpolgármester, a polgármesterek és a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökeinek díjazásait is.

Idén július elsejétől a tavalyi bruttó átlagkereset alapján nőttek a tiszteletdíjak. A KSH adatai szerint 2024-ben 646 800 forint volt az adózás előtti átlagbér. A főpolgármester és a miniszterek fizetése ennek a hatszorosa, vagyis költségtérítés nélkül bruttó 3 millió 880 ezer forint. Az államtitkárok esetében négy és félszeres a szorzó, így az ő illetményük most már 2 millió 910 ezer forint.

Ugyanennyit keresnek a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármesterei is. A többi polgármester tiszteletdíját a város vagy település lakosságszáma alapján, sávosan állapítja meg a törvény. Ez azt jelenti, hogy egy 500 főnél kevesebb lakosú település vezetője esetén ez az összeg az átlagbér másfélszerese, vagyis bruttó 970 ezer forint, míg egy több mint 30 ezres lélekszámú város első embere esetén 3,5-szeres a szorzó, ami havi bruttó 2 millió 260 ezer forintot jelent.

Lantos Csaba energiaügyi és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azonban idén nem kapott fizetésemelést. Ennek azonban nem a teljesítményük volt az oka, hanem az, hogy juttatásaik összege már tavaly elérte a bruttó 6 millió 360 ezer forintot, ami nemcsak az átlagbér hatszorosát, de Orbán Viktor miniszterelnöki fizetését is meghaladja. A két tárcavezető fizetése ezzel együtt nem csökkent.

