Javaslattal állt elő az orosz elnök – a nap hírei

Elindulhat az aláírásgyűjtés a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazáshoz. Az Alkotmánybíróság visszautasította a Jobbik kezdeményezéséhez érkezett alkotmányjogi panaszokat.

Szeptember végéig meghosszabbította a pályázati lehetőséget a kistelepülések közvilágításának korszerűsítésére az Energiaügyi Minisztérium. Így egy teljes hónappal tovább lehet pályázni az akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra.

Versenyfelügyeleti eljárást indított az Airbnb Ireland ellen a Gazdasági Versenyhivatal, mert a cég vélhetően megtéveszti a magyar felhasználókat. A hivatal szerint az Airbnb szabályzatai és tájékoztatói túl hosszúak, ellentmondásosak, és sok esetben csak angol nyelven érhetők el.

Magyarországot is elérte a Délnyugat-Európában és Kanadában pusztító erdőtüzek füstje. A HungaroMet felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszak meleg, száraz időjárásának hatására több régióban is erdőtüzek alakultak ki, amelyek következtében nagy mennyiségű füst került a légkörbe.

Ismét lesz közvetlen légijárat Magyarország és az Egyesült Államok között: Philadelphiába lehet majd repülni 2026 májusától. A járatot az American Airlines fogja majd üzemeltetni – jelentette be a nemzetgazdasági miniszter.

Sztrájkba kezdenek a spanyol reptereken augusztus 15-től több hullámban, az év végéig a Ryanairnél, így több tucat járat lehet veszélyben a főszezonban – írja a Bild. Spanyolországban a Ryanair földi kiszolgálását végző leányvállalata, az Azul Handling személyzete lép sztrájkba, tiltakozásul a dolgozók túlóráztatása és szankcionálása ellen.

Az Egyesült Arab Emírségeket javasolja az orosz amerikai csúcstalálkozó helyszínének az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azután beszélt erről, hogy a Kremlben fogadta Mohammed bin Zájed al-Nahján sejket. Az orosz elnök közölte azt is, hogy nincs kifogása az ellen, hogy az ukrán elnökkel is találkozzon, de szerinte ehhez még meg kell teremteni a feltételeket.

Moszkva bekérette a külügyminisztériumba az olasz ügyvivőt egy orosz karmester koncertjének lemondása miatt. Oroszország kifogásolja az olasz információs térben zajló oroszellenes kampányt, amelynek nyomán ukrán szervezetek és emigráns orosz ellenzékiek nyomására mondták le Valerij Gergijev karmester koncertjét Casertában.

100 százalékos vámot vetne ki az importált félvezetőkre az amerikai elnök, de a chipgyártók amerikai befektetésekkel elkerülhetik a terhet. Donald Trump az Apple vezérigazgatója jelenlétében elmondta: azok a vállalatok, amelyek már építenek vagy terveznek építeni gyárat az Egyesült Államokban, nem lesznek érintettek.

Népszavazás kiírását jelentette be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, miután a politikust szerdán a választási bizottság megfosztotta elnöki megbízatásától. Milorad Dodik úgy fogalmazott: nem hajlandó elhagyni az országot és a referendumon kiderülhet, hogy a boszniai szerbek egyetértenek-e a választási bizottság döntésével.

Az illetékes uniós biztos szerint a gázai izraeli műveletek nagyon hasonlítanak a népirtásra. Teresa Ribera hangsúlyozta: Izrael akciói egy konkrét lakosságot céloznak, akiket megölnek, vagy akik éheznek.

Meghosszabbítja Németország a jelenlegi határellenőrzéseket, és több olyan embert fog kiutasítani, akiknek nincs tartózkodási engedélyük. Alexander Dobrindt német belügyminiszter azt hangsúlyozta: további kitoloncolásokat is terveznek, már dolgoznak az Afganisztánba és Szíriába irányuló kitoloncolási terveken is.

Katonai tiszteletadással eltemették Ion Iliescu volt román államfőt, Románia első szabadon választott elnökét. A négypárti kormány több tagja, így az RMDSZ vezetői sem vettek részt a gyászszertartáson. Nicusor Dan román államfő nem járult a ravatal elé.

Több mint 7 ezer ember fertőződött meg egy dél-kínai tartományban kitört chikungunya-járványban. A heves esőzések és tájfunok nyomán kialakult áradások miatt nőtt a szúnyogpopuláció, ami súlyosbítja a járvány terjedését.

Több mint 70 éve nem látott erdőtűz pusztít Franciaország déli részén. Péntektől újabb hőhullám várható. A tűzoltók már a harmadik napja küzdenek a lángokkal Spanyolország legdélibb részén az elmúlt napokban 7 szállodát és 2 kempinget ürítettek ki Tarifa üdülőváros mellett keletkezett erdőtűz miatt.

Az Európai Aszálymegfigyelő Intézet adatai szerint júliusban Európa területének több mint a felében volt aszály, ami a legmagasabb arány 2012 óta. A műholdas megfigyelések alapján Szerbiában a talaj 99 százaléka vízhiányos, Magyarországon pedig 65 százalékot érintett a súlyos szárazság.