A hőségben nem mindegy, hol strandolunk: akár 150 ezer forintba is kerülhet

A bányatavak gyakran fürdési tilalom alá esnek, és nemcsak veszélyesek lehetnek, de szabályszegésnek is számít a megmártózás. Aki tiltott helyen csobban, akár 150 ezer forintos bírsággal is számolhat — és a helyszíni büntetés összege is elérheti az 50 ezret – írja a Pénzcentrum.

A legtöbb bányató egykori homok-, kavics-, agyag- vagy tőzegbányák helyén alakult ki. Ezek a tavak gyakran mélyek, sőt, hirtelen mélyülnek, ami kifejezetten veszélyessé teszi őket az úszók számára. A bányászat során visszamaradt éles tárgyak vagy szerszámok is rejtőzhetnek a meder alján, valamint a rézsűk sok helyen meredekek és laza szerkezetűek – ezek mind növelik a balesetveszélyt.

Az OVF szerint egyes tavak vize szokatlanul hideg is lehet a mélység miatt, és hőmérsékletrétegződés is kialakulhat, ami szintén veszélyes lehet a fürdőzőkre. Ráadásul a vízcsere ezekben a tavakban sokkal lassabb, így a víz öntisztuló képessége is gyengébb – ez fertőzésveszélyt is jelenthet.

Aki a tiltás ellenére megmártózik, szabálysértést követ el és 5-től 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege 5 és 50 ezer forint közötti összeg lehet.

Szabadvízi fürdőzés esetén célszerű kijelölt fürdőhelyet választani, mert annak határát a parton minden esetben táblával, a vízben pedig bójákkal jelölik. A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket minden esetben a „Fürödni tilos!” tábla jelzi.

A szabad vizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken általában megengedett a fürdőzés. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést táblával jelölve egyértelműen megtiltották. A további főbb szabályok között kell kiemelni a hidak, kikötők, révátkelők és egyéb vízi műtárgyak (duzzasztómű, zsilip, stb.,) 300 méteres körzetében a fürdőzés tilalmát.