Engedély nélkül palackozott tejet - piszkosan

A tájékoztatás szerint a vizsgálat súlyos higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat tárt fel. A vásárlótérből nyíló raktárhelyiséget kaotikus, rendezetlen állapotban találták, ahol lejárt és nem lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszereket, különféle szerszámokat, háztartási textíliákat és macskaeledelt is tároltak. A helyiségben talált macskaalom alapján a kóbor állatok bejárása sem volt kizárva, ami önmagában is komoly higiéniai veszélyt jelent - írták. Az öltözőként funkcionáló helyiségben az üzemeltető élelmiszer-előállítást is folytatott, többek között nyerstejet palackozott kannákból, piaci értékesítés céljából. Ez hatósági engedélyhez és szigorú higiéniai feltételekhez kötött tevékenység, melyeknek a vállalkozás nem tett eleget - közölték.

A palackozott nyerstejet jelöletlenül és nyomon követhetetlen módon tárolták a hűtőkamrában, így az fogyasztásra nem volt alkalmas. A vállalkozás az ellenőrzés alatt saját hatáskörben megsemmisítette a jelöletlen tételeket. További hiányosságként lejárt minőségmegőrzésű élelmiszereket, nem magyar nyelvű jelöléssel ellátott termékeket, valamint eredetigazolás nélküli olívaolajokat is találtak a hatóság munkatársai, amelyek forgalmazását zárolták.

Az NKFH a súlyos szabálytalanságok miatt az élelmiszer-forgalmazói tevékenységet ideiglenesen felfüggesztette, valamint az élelmiszer-előállítással kapcsolatos tevékenység azonnali felfüggesztéséről is döntött. Az ezzel kapcsolatos hatósági eljárást a témában hatáskörrel rendelkező Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) folytatja majd le.

A vállalkozás azonnal intézkedett a problémákkal kapcsolatban, így a két nappal későbbi utóellenőrzés során a hatóság már jelentős előrelépést tapasztalt: a göngyölegraktárat kitakarították, kifestették, eltávolították a nem odavaló tárgyakat, a kereskedelmi tér rendezetté vált, és megszüntették a nyerstej palackozását.

Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke a közleményben kifejtette: a hatóság kiemelten fontosnak tartja az élelmiszer-forgalmazás ellenőrzését a fogyasztók egészségének védelme érdekében. Jelen ellenőrzés ismét bebizonyította: a gyors és határozott hatósági fellépés nemcsak szükséges, hanem eredményes is a magyar családok biztonsága érdekében, amellyel a vállalkozások jogkövető magatartását is elősegítik - tette hozzá. A jogszabályok betartását az NKFH szigorúan ellenőrzi, és mint azt a fenti példa is mutatja, két nap is elegendő lehet a megfelelő működés kialakításához. A hatóság továbbra is folyamatos és szigorú ellenőrzéseket folytat a fogyasztók védelme érdekében.