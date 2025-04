Czapkó Mihály: a nagyhét üzenete, hogy önmagunkban is tegyünk rendet

Virágvasárnappal elkezdődött a Nagyhét, amely a keresztény liturgikus év egyik legkiemelkedőbb eseménye. Ez az időszak Jézus utolsó földi napjainak eseményeit idézi fel és lehetőséget ad arra, hogy befelé is figyeljünk – mondta az InfoRádióban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója.

Czapkó Mihály emlékeztetett, hogy az evangéliumokból ismerhető meg a passió, Jézus szenvedéstörténete, a jelenlévők, a szemtanúk elbeszélései alapján árnyalatnyi különbségekkel írják le a nagyhét eseményeit.

„Minden egyes evangélium egy olyan kép, amelyet többféleképpen tudunk szemlélni, de mindenhonnan ugyanazt a központi gondolatot látjuk: Jézus Krisztus szenvedését és az üdvözítő kereszthalálát. Bárhogyan is írják le, bármilyen részlet is jelenik meg egyik vagy másik evangéliumban, mindegyiknek ez a központi gondolata. Ebben az értelemben egyetlen örömhír, egyetlen evangélium van, hogy van megváltás és van örök élet” – mondta Czapkó Mihály.

Nagyhétfőn többek között arra emlékezhetünk, hogy

Jézus megátkozza a kiszáradt fügefát, illetve Mária olajjal keni meg a lábát,

majd nagykedden Júdás elárulja a Biblia szerint Jézust, Péter pedig megtagadja. Ennek kapcsán kiemelte, hogy ilyenkor az evangéliumokból idézik fel a szenvedéstörténetet, hét közben felváltva Máté, Márk és Lukács evangéliumából olvasnak fel, nagycsütörtökön Jézus elárulásának, az utolsó vacsorának az eseményeire emlékeznek, majd pénteken János evangéliumából hangzik el minden évben a János passió.

„Amikor ezeket az eseményeket látjuk, akkor mindig vonatkoztathatjuk magunkra is, hiszen a saját emberi életünkben is lehetnek olyan pillanatok, amikor akár saját elveinket, önmagunkat, saját énünket eláruljuk, és úgy érezzük, hogy nem voltunk egészen hűségesek elveinkhez, értékeinkhez, Istenünkhöz, és az üzenetnek is az a középpontja, hogy minden egyes ilyen kudarcélmény után az Istennél tudunk bocsánatot találni. És az Isten ezzel azt akarja mutatni, hogy ha ő meg tud nekünk bocsátani, akkor a mi emberi életünkben is tudjunk megbocsátók lenni másokkal szemben” – mondta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója.

Az is hangsúlyozta, hogy a nagyhét abban segíthet, hogy a saját életünkre vonatkozóan is próbáljuk megtalálni Isten üzenetét. A nagyhéten az előkészületek ideje is, sokan kitakarítanak, előkészítik az otthonaikat húsvét ünnepére.

„Sok ünnep azzal telik, hogy külsőleg megpróbálunk mindent rendbe tenni. A nagyhétnek pedig az még az üzenete, hogy ez az utolsó nagyon fontos időszak, amikor belül is rendet tudunk tenni, és nem csak a külsőségekre figyelünk, hanem a bensőnkre is” – mondta Czapkó Mihály.