Tiszta vizet öntenek Érd poharába - nagy kérdés, hogy mennyit

"Most egy hónapra bejelentettem majdnem 15 ezer liter vizet. Hova a bánatba megy el télen ennyi, sok-sok ezer literrel több, mint korábban? Hát nem locsolunk, de akkor mit csinálunk vele?" - méltatlankodott az InfoRádiónak egy érdi lakos a sok ezerből, akiknél az Érd és Térsége Víziközmű Kft. az elmúlt hónapokban vízórát cserélt.

Nála a biztosítékot az verte ki, hogy egy 46-48 napos intervallumra 27 ezer literes fogyasztás jött ki úgy, hogy már kevesebben laktak a házban, mint korábban, és egy 150 literes bojlert használnak, ami nem is nagyon fogy ki.

"Na most így akárhogy is számoltam, 480 literrel jött ki körülbelül egy napi fogyasztás. A korábbi fogyasztások rendre éveken keresztül úgy alakultak, hogy négyen laktunk, és két hónapra 16 ezer liter. Úgyhogy egy picit szíven ütött ez az egész" - folytatta a nyilatkozó.

Csőzik László, Érd polgármestere szerint járatlan úton járnak, nem volt még erre példa az országban.

"Olyan dologgal állunk szemben, ami tényleg hajmeresztő, és nem igazán látjuk, hogy racionálisan mi van a háttérben" - fogalmazott.

Hozzátette, a víziközmű vizsgálatai során találtak olyan vízórákat, amelyek többet mértek, de csak minimálisan haladják meg a hibahatárt, szemben a lakosság által tapasztalt másfél-kétszeres mennyiséggel. Szeretné kivizsgáltatni, hogy ennek mi az oka, és ezt menedzseli az az igazságügyi szakértő, akit fölkért a városháza.

"Március 12-én ül össze a vízműnek a taggyűlése, ott fogjuk kiértékelni a helyzetet" - mutatott rá Csőzik László.

A közbeszerzésen legjobb árat adó nyertes cég konstruktívan áll a helyzethez a városvezető szerint.

"Ők azt állítják, hogy olyan műszereket szereztek be, amelyek le vannak plombálva, és minden vízóra be van vizsgálva, kap egy európai uniós tanúsítványt. A gyártó pedig egy olyan olasz cég, amelyik évtizedek óta vízórákat állít elő. A kereskedő cég pedig harminc éve dolgozik a piacon. És hogy most mi történt, milyen jelenségek összjátéka ez az egész, még nem tudjuk pontosan."

Érd polgármestere szerint az is lehet, hogy nem az összes vízóra rossz, hanem csak egy-egy gyártási széria nem működik megfelelően. Összességében egyébként 11 ezer vízóráról van szó.

A témában kerestük az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t is. Amint válaszolnak, arról is beszámolunk.