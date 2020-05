Percről percre - a koronavírus-járvány vasárnapi hírei

Bár csökken az új fertőzöttek száma, továbbra is fenn kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott bizonyos korlátozásokat - közölte a Szent László Kórház infektológus főorvosa vasárnap az M1 aktuális csatornán.

A járványhelyzetben nyújtott ingyenes segítséget az adóügyi szabályok is honorálják - nyomatékosította Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára.

20 kérdéses kérdőívet állított össze a Magyar Autóklub az utakon zajló átalakításokról, melyekkel kapcsolatban viszont a Magyar Kerékpárosklubnak már számai is vannak. A főváros nem szeretne szembenállást a felek között.

2020.05.24. 05:43

Új szabályokat kell megszokni a tóparton is: maszkot nem kell ugyan viselni, de ha nem tartjuk be a járványügyi szabályokat, a házirend megsértése miatt akár ki is tilthatnak minket a strandról.