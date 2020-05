Hobbisportolóknak tervez újfajta maszkot a Reebok

Miután kutatások igazolták, hogy attól is megfertőződhet valaki, hogy szorosan az előtte futó nyomában halad - ezért is ajánlották a nagyobb védőtávolságot a futóknak, bringásoknak -, most kiderült, hogy a nagy sportszergyártók is kezdenek reagálni a biztonságos sportolással kapcsolatban felmerült igényekre. A Reebok három maszkfejlesztési koncepciót is bemutatott a közelmúltban, amivel erre kívánnak megoldást kínálni - írta a G7.hu. Beszámolójuk szerint a tervezésnél a korábbiaktól eltérően most a minél nagyobb mennyiségű oxigénellátás biztosítása a fejlesztés célja, a járványvédelmi szempontok megtartása mellett. Eddig ugyanis jellemzően a magashegyi körülményeket modellező maszkokra volt igény, amikor épphogy az oxigénmennyiség korlátozása a cél.

A gyártó arra számít, hogy a jövőben a világ számos városában a levegő szennyezettsége, illetve

a mostanihoz hasonló, gyakoribbá váló járványhelyzetek miatt nőni fog a kereslet a biztonságot nyújtó sportmaszkok iránt.

A Sensorial névre keresztelt változat a száj környékén átlátszó anyagból készül, és a gyártó szerint fel lehet szerelni pulzus- és légzésmérővel, az adatokat pedig a maszk el tudja küldeni egy telefonos applikációnak.

Az Immersion elnevezésű változat beépített levegőszűrővel rendelkezik és a teljes arcot egy átlátszó pajzs mögé rejti. Mint írják, ez a maszk már olyan védelmet nyújt, hogy egy felrobbant vegyi üzem mellett is lehet benne kocogni. Emellett az előzőnél sokkal több egészségügyi adatot lehet kinyerni vele.

A Symbiosis nevű verzió algát vagy mohát használ levegőszűrésre. Ez is véd a vírusok ellen, ráadásul úgy ad oxigént a viselőjének, hogy az a környezetéből kiszűrt szén-dioxid lebontásából származik.

A sportszergyártó a FastCompany nevű portálnak ki is adta a maszkok futurisztikus fantáziarajzait, itt lehet látni őket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mónus Márton