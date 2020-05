Operatív törzs: létszámkorlát nélkül lehet oktatási tevékenységet végezni az iskolákban - cikkünk frissül

28-cal, 3741-re nőtt a magyarországi regisztrált koronavírusosok száma, 4-en meghaltak az elmúlt 24 órában, ezzel az elhunytak száma már 486, az aktív betegeké viszont már csak 1565, 1690-en ugyanis meggyógyultak. A súlyos állapotban lévők száma 28, így volt miért összeülnie vasárnap is az operatív törzsnek, majd tájékoztatást is adott.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tájékoztatón elmondta, a vidéki bölcsődék, óvodák hétfőn nyitnak, a fővárosiak egy héttel később. Az iskolákban viszont érvényben marad a digitális munkarend, a tanév hossza nem változik, viszont június 2-től lehetségessé válnak a kiscsoportos konzultációk az iskolákban.

A kiscsoportok létszámát nem határozták meg.

A pedagógusok minősítését szeptemberre halasztották, ez most nem történik meg, akik viszont pedagógusként babát várnak, az ő számukra lesz megoldás, az Oktatási Hivatal intézkedik az ő ügyükben.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, Szerbia felé komoly határkönnyítés lépett érvénybe pénteken.

Vasárnapra 910 főre nőtt a mobilappos ellenőrzöttek száma, 11 934 hatósági házi karantén van elrendelve jelenleg.

A rendőrség továbbra is betartatja a távolságtartást és a maszkviselést a megfelelő helyeken, illetve a bolti idősidősávot is ellenőriztetik.

Vályi-Nagy István, a Szent László Kórház főigazgatója - elmondása szerint - szubjektív beszámolóval érkezett. Elmondta, intézményük kifejezetten a fertőzöttek ellátására specializálódott, ide kerülnek a HIV-fertőzöttek, a Hepatitis-C-sek is. Szoros együttműködésben vannak az NNK-val, amelynek a telephelye szomszéd is.

Voltak olyan munkatársai, akik

a munka mennyisége miatt beköltöztek a kórházba,

de próbáltak a kollégákra is tekintettel lenni, és örömmel számolt be róla, hogy kevesen fertőződtek meg a dolgozók közül. A nyomás akkor csökkent a Szent László Kórházon, amikor más intézmények is beszálltak a koronavírusosok gyógyításába - mondta.

Nyitókép: Egy alkalmazott a Charles de Gaulle repülőtéren a francia főváros közelében fekvő Roissyban. MTI/EPA/Pool/Ian Langsdon