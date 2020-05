Valóságos divat lett a külföldiek körében az elnéptelenedő olasz településeken egy euróért és a felújítás végrehajtásáért házat venni. A CNN riportja szerint többen is a frissen megvásárolt házukban ragadtak a járvány idejére a sokáig legsúlyosabb helyzetet produkáló, és a legszigorúbb karaténintézkedéseket hozó Olaszországban. Az amerikai hírtelevíziónak egy amerikai és egy brazil állampolgár is úgy nyilatkozott, hogy bár nyelvtudás nélkül rekedtek krízishelyzetben egy idegen országban, a megpróbáltatások ellenére is ragaszkodnak a megvásárolt házakhoz, sőt, akad, akik másokat is ilyen vásárlására csábítana - írta a sokszínuvidék.hu.

Alvaro Solorzano amerikai művész Szicília déli részén, Mussomeli városában töltötte a karantént, miután tavaly két házat is megvett ott a családjával egy euróért. Márciusban kezdték volna felújítást, azonban hamar magára maradt, ráadásul a járatát is törölték. Mint beszámolt róla, eleinte vendégházakban húzta meg magát, végül kénytelenségből beköltözött a szinte lakhatatlan, bútorozatlan házba. Elvesztette az időérzékét, festeni pedig eszközök híján nem tudott. Napjai tévézéssel, nyelvtanulással, telefonálással és vásárlással teltek. Elkezdte saját maga a renoválást is.

A leginkább a helyiek vendégszeretetét szereti, mint mondja, mostanra már mindenkit név szerint ismer a településen. "Imádom ezt a helyet és az embereket. Akkor is segítenek, ha nem is ismernek. Olyan, mint egy másik világ. Amerikában ilyen nem létezik. Elmondhatatlanul hálás vagyok, amiért itt vannak nekem, és sohasem tudom majd viszonozni azt, amit tettek értem" – tette hozzá. Most már azt tervezi, hogy egy harmadik ingatlant is vásárol majd. Azt még nem tudja, mikor térhet vissza az Egyesült Államokba.

Douglas Roque brazil üzletember az UNESCO-védelem alatt álló toszkánai Fabbriche di Vergemoliban ragadt a járvány miatti korlátozások februári bevezetésekor, ahol az egy euróért vett házának felújítását felügyelte. A településen számos elhagyatott bányászlakás található, sok közülük csak és kizárólag gyalog elérhető. A brazil férfi a barátjával együtt azt tervezte, hogy megvásárolja a település egy elnéptelenedett negyedét, így lehetőséget biztosítva más braziloknak is a vásárlásra. A férfi a lezárásról elmondta, hogy azon túl, hogy a járatukat törölték, a brazil konzulátustól sem kaptak segítséget. A családja Brazíliában rekedt. A történtek ellenére ez a hely még mindig egy álom a számára.

Nyitókép: 1eurohouses.com