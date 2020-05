Fucsovicsék kikaptak a döntőben

A koronavírus-járvány miatt zárt kapus óbudai tornán elsőként a 30 Fed Kupa-meccsnél tartó Jani Réka fordulatos mérkőzésen, kavargó szélviharban 3:4, 4:1, 4:2-re verte a szintén válogatott Stollárt. A folytatásban a világranglista 31. helyén is megfordult, jelenleg 84. Fucsovics - aki alsó szervával is megpróbálkozott - meglepetésre elvesztette az első szettet az 523. Marozsánnal szemben, aki junior létére már felnőtt országos bajnoknak mondhatja magát. A már ATP-trófeával is rendelkező Fucsovics ezután 3:0-ra elhúzott, de Davis Kupa-kerettag ellenfele megfordította az állást, 4:1, 4:3-ra nyert, ezzel Janival alkotott kettőse már behozhatatlan előnyre tett szert a finálét lezáró vegyes páros előtt.

A bronzcsatában az egyesben Babos Tímeát helyettesítő Drahota-Szabó Dorka döntő rövidítésben 4:2, 3:4, 10-8-ra verte a páros junior Australian Open-bajnok Nagy Adriennt, majd a világranglistán 76. Balázs Attilát pótló Fajta Péter 4:3, 4:3-ra verte a Davis Kupa-válogatott Nagy Pétert. Az 1-1-re álló párharc így a vegyes párosban dől el, melybe már Balázs Attila és Babos Tímea is beszáll.

A zárt kapuk mögött rendezett csapatverseny meccseit kizárólag az M4 csatornán lehetett követni. A Hopman Kupához hasonlóan egy férfi és egy női versenyző alkotott egy csapatot, és a két egyes mellett vegyes párosban is megmérkőztek egymással. A szettek négy játékig tartottak, 3:3-as állás esetén rövidítés döntött, a találkozók vonalbírók és labdaszedők nélkül zajlottak.