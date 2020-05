Korábban semmilyen ismerettel nem rendelkeztünk róla, soha nem találkoztunk vele, nem kutattuk és nem is tároltuk a vírust. Mindenki máshoz hasonlóan azt sem tudtuk, hogy létezik. Mégis hogyan szivárgott volna ki a laborunkból, ha soha nem is volt ott? – mondta Wang Yanyi, a vuhani kutatólabor igazgatója a május közepén rögzített, a kínai állami tévében szombat este leadott interjúban, amelyről a Guardian nyomán az Index adott hírt. Elmondta azt is, hogy valóban foglalkoztak denevérektől származó koronavírus törzsek elemzésével, három törzzsel is kísérleteztek, de ezeket a világjárványt okozó új típusú koronavírussal, a SARS-CoV-2–vel összehasonlítva a legnagyobb egyezés is csak 79,8 százalékos volt.

Cáfolta azt az elméletet is, hogy a denevérekből származó koronavírusokat 2004 óta kutató Si Cseng-li két korábbi mintája okozhatta a járványt, melyek egyike 96,2 százalékos egyezést mutatott a mostani vírussal. Erről a vuhani laborban dolgozó tudósmár korábban is elmondta, hogy a vírus pontos génszekvenciája nem egyezik meg az általa vizsgáltakkal. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy bár ez az egyezés laikus szemmel nézve nagyon magasnak tűnik, de természetes környezetben rengeteg időt vesz igénybe az, hogy egy vírus magától úgy fejlődjön és mutálódjon, hogy SARS-CoV-2 legyen belőle.

Az igazgató is arról beszélt, hogy az elmélet csak kitaláció. Hasonló a kínai állam álláspontja is. A lap megjegyezi, hogy bár jelen állás szerint valószínűtlennek tűnik, hogy a laborból származzon a vírus, ezt teljes mértékben kizárni nem lehet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML