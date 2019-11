Diktátorokat és adóbűnözőket emlegettek napirend előtt a parlamentben

A DK-s Arató Gergely diktátortalálkozónak nevezte Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor miniszterelnök budapesti találkozóját és szóvá tette a rendezvény miatt bevezetett forgalomkorlátozásokat. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában arra emlékeztette az ellenzéki politikust, hogy a török vezetőt miniszterelnökként Gyurcsány Ferenc is fogadta. Szerinte ha a baloldal annyira segíteni akart volna a budapestieknek, akkor nem szervezett volna tüntetést olyan útvonalakra, amelyek lezárása súlyosbította a helyzetet. Az államtitkár hozzátette, ha morális kérdésekről van szó, akkor nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy Czeglédy Csabát bízták meg a kerületek átvilágításával, azt az embert, akit korábban már elítéltek adócsalásért és most is súlyos bűncselekménnyel vádolnak.

Amíg egy adóbűnözővel küzdenek az átláthatóságért, addig zéró, nulla alapjuk van arra, hogy bárkit is számon kérjenek - válaszolt a kormánypárti politikus.

Az MSZP-s Gurmai Zita a férfiegészség hónapja, november kapcsán beszélt arról, hogy növelni kell a prosztatarák megelőzésének hatékonyságát, hiszen a férfiaknál a prosztatarák a második leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés, a szűrővizsgálatok azonban szerinte nem elérhetőek. Szóvá tette, hogy tavaly nem indult el a vastagbélszűrési program, ami miatt felmerült a veszélye, hogy vissza kell fizetni hatmilliárd forint uniós támogatást. Elmondta, sok szűrővizsgálat csak háziorvosi beutalóval lehetséges, de nincs elég háziorvos; a szűrőbuszokon is csak beutalóval lehet ingyenesen igénybe venni a vizsgálatokat.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, hogy a vastagbélszűrési programba 220 ezer férfit hívtak be, közülük 53 ezren adtak mintát, a szűrőbuszokra pedig nem kell beutaló, azokon elvégzik az alapvető vizsgálatokat. Beszélt a háziorvosok emelkedő támogatásáról, a praxisközösségeknek egészségmegőrző szolgáltatások esetén biztosított többlettámogatásról, valamint a letelepedési és praxisprogramokról.

A jobbikos Jakab Péter arról beszélt, hogy szerinte a kormánypártok az általuk "kihisztizett", megismételt jászberényi önkormányzati választáson nagyon kikaptak, az ellenzék pedig nagyon nyert. Szerinte a vidék Magyarországa azt üzeni a kormánypártoknak: tűnjenek el a közéletből, elég volt a látványberuházásokból, a stadionokból, a vidék termelő beruházásokat akar és olyan politikusokat, akik szolgálják a népet.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára rámutatott: az október 13-i önkormányzati választáson a kormányoldalt 1,8 millió, a nem kormányoldalt 1,3 millió választó támogatta. Ha üzentek a választók, akkor önöknek üzenték azt, hogy el kellene tűnni a közéletből - értékelt.

Visszavonandó kitüntetések, iskolai zaklatás

Az ülés előtt Szilágyi György országgyűlési képviselő, a Jobbik szóvivője a parlamentben tartott sajtótájékoztatót arról, hogy pártja megvonná az állami kitüntetést azoktól, akiket a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt. A politikus emlékeztetett arra, hogy a bicskei gyermekotthon vezetője érdemkeresztet kapott, később azonban kiderült róla, hogy molesztálta a gondozottjait, és ezért nyolc évre börtönbe került.

Az LMP-s Hohn Krisztina az iskolai zaklatások, a bullying kapcsán úgy vélekedett, hogy ennek prevenciójával nem foglalkozik megfelelő mértékben a magyar oktatásügy. Ezeknek a helyzeteknek a megfelelő kezelésére szerint nincsenek felkészítve sem a gyerekek, sem a felnőttek, holott maradandó sérüléseket okoznak. Szerinte a legtöbb diák érintett, és fontos, hogy a pedagógusok olyan képzéseket kapjanak, amelyek segíti őket a bántalmazások felismerésében.

Rétvári Bence közölte, a kormány két - az oktatási és a digitális - stratégiájának részeként is elindított programokat, hogy segítse ezeket a helyzeteket megelőzni, kezelni. Hozzátette: a pedagógusok gyakorlati segítséget kapnak az iskolai bántalmazás megelőzésére. Elmondta azt is, hogy az új büntető törvénykönyv szigorúbban bünteti a tanárok mint közszolgálatot ellátó személyek elleni erőszakot.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi