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Nyitókép: Unsplash.com

Egy korszak lezárul az osztrák közlekedésben, a magyar sofőröket is érinti

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A szomszédba látogató magyarokat is érinti az osztrák autópályákon beálló változás, ugyanis végleg leáldozik a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricáknak. Innentől kezdve tehát csak digitálisan lehet majd fizetni az úthasználatért.

Fontos változásra kell készülnie azoknak az autósoknak, motorosoknak, akik átlépik az osztrák határt: még 2026 decemberében kivezetik a szélvédőre ragasztható matricákat, és a rendszer teljes mértékben átáll az elektronikus útdíjfizetésre – írja a blikk.hu.

Az online és a fizikai értékesítőhelyeken beszerezhető digitális autópálya-matrica az eddig megszokott módon biztosítja a hatékony úthasználati jogosultságot a fizetős autópályákon és gyorsforgalmi utakon. A rendszeres vagy alkalmi utazóknak érdemes már most megismerniük a vásárlási lehetőségeket és az árakat, hogy elkerüljék az esetleges büntetéseket.

A digitális autópálya-matricát a legegyszerűbben az ASFINAG hivatalos oldalán lehet megvásárolni. Ha viszont valaki esetleg mégis inkább a személyes fizetést preferálná, azok számára továbbra is elérhető a megszokott helyeken, azaz a benzinkutakon, trafikokban, autókluboknál, valamint a határátkelők közelében kihelyezett automata termináloknál.

Az ASFINAG adatai szerint országszerte mintegy 4000 fizikai értékesítési pont és mintegy 100 automata áll rendelkezésre.

Az átállás nem egyik napról a másikra fog történni: azok, akik 2026. november 30-ig ragasztható autópálya-matricát vásárolnak, használhatják azt az érvényességi idejük végéig, legkésőbb 2027. január 31-ig. 2027. február 1-től viszont már kizárólag az elektronikus regisztráció marad érvényben.

Érdemes a vásárlás során kiemelt figyelmet fordítani az érvényesség kezdetére. Míg az egynapos és a tíznapos digitális matrica azonnal érvényessé tehető, a kéthónapos és az éves változatnál az online fogyasztóvédelmi elállási jog miatt továbbra is érvényben van egy 18 napos várakozási időszak. Ennek elkerülése érdekében érdemes fizikai értékesítőhelyen megvásárolni a matricát, ahol valamennyi típus azonnal érvénybe lép.

Fontos továbbá ügyelni a rendszám pontos megadására is, ugyanis a jogosultságot kizárólag a helyesen rögzített adatok alapján tudják a járművedhez rendelni.

Az ASFINAG emellett óvatosságra int a nem hivatalos viszonteladókkal és az álweboldalakkal szemben. Az illetéktelen felületeken nem pusztán magasabb árakkal lehet találkozni, hanem a vásárolt matrica érvénytelensége miatt komoly bírságot is kockáztatunk. A vásárlás sikerességét és a matrica érvényességét a rendszám alapján bármikor lehet ellenőrizni az ASFINAG online felületén.

Az még nem ismert, hogy 2027-ben mennyibe fognak kerülni a különböző osztrák matricák, jelenleg viszont a következő árakkal lehet számolni 3,5 tonna alatti gépjárműveknél (366 forintos árfolyamon):

  • Egynapos matrica: 9,60 EUR (kb. 3 510 HUF)
  • Tíznapos matrica: 12,80 EUR (kb. 4 680 HUF)
  • Kéthónapos matrica: 32 EUR (kb. 11 710 HUF)
  • Éves matrica: 106,80 EUR (kb. 39 090 HUF)

Az osztrák autópálya-kezelő videós segítséget is nyújt az érvényes matricavásárláshoz:

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Kezdőlap    Autó    Egy korszak lezárul az osztrák közlekedésben, a magyar sofőröket is érinti

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