Szakadék gumikon száguldozott a kamionos Kiskőrösön

November 17-én reggel a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai az 52-es számú főúton egy teherautót állítottak meg, miután a traffipax azt mutatta, hogy a sofőr a megengedett 70 km/h helyett 84 km/h-val közlekedik.

A sofőr 13 ezer forint bírságot kapott – olvasható a police.hu oldalon.

Az ellenőrzés során a rendőrök további szabálytalanságot észleltek: a teherautó gumiabroncsai annyira elhasználódtak, hogy a mintázat alig volt kivehető, és több helyen darabok hiányoztak a felületekből.

Az 51 éves férfivel szemben közigazgatási eljárást indított a Kiskőrösi Rendőrkapitányság.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy semmilyen körülmények között ne induljanak el kopott gumiabronccsal! Kopott vagy sérült abronccsal közlekedni életveszélyes, mind a sofőr, mind a többi közlekedő számára.