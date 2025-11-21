ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Kamion és a jármű veszélyes állapotban lévő gumiabroncsa.
Nyitókép: Police.hu

Szakadék gumikon száguldozott a kamionos Kiskőrösön

Infostart

Egy teherautó-sofőrt gyorshajtás miatt állítottak meg, ám az ellenőrzés során kiderült, hogy a jármű kerekei teljesen elkoptak, néhol darabok hiányoztak belőlük. A járművek megfelelő állapota alapvető a biztonságos közlekedéshez, figyelmeztet honlapján a rendőrség.

November 17-én reggel a Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai az 52-es számú főúton egy teherautót állítottak meg, miután a traffipax azt mutatta, hogy a sofőr a megengedett 70 km/h helyett 84 km/h-val közlekedik.

A sofőr 13 ezer forint bírságot kapott – olvasható a police.hu oldalon.

Az ellenőrzés során a rendőrök további szabálytalanságot észleltek: a teherautó gumiabroncsai annyira elhasználódtak, hogy a mintázat alig volt kivehető, és több helyen darabok hiányoztak a felületekből.

Az 51 éves férfivel szemben közigazgatási eljárást indított a Kiskőrösi Rendőrkapitányság.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy semmilyen körülmények között ne induljanak el kopott gumiabronccsal! Kopott vagy sérült abronccsal közlekedni életveszélyes, mind a sofőr, mind a többi közlekedő számára.

