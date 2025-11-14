ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Cropped shot of hand tourists are searching for a way on the map in the application on car.
Nyitókép: Getty Images

Régen várt újítással kedvez az autósoknak a Google

Infostart

A Google Térkép mostantól megmutatja az elektromos autóval rendelkezőknek, hogy az adott töltőponton hány töltőcsatlakozó van, a keresés pillanatában hány elérhető és milyen teljesítményre képesek.

Más telefonos alkalmazásokat kiváltó új funkcióval bővült a Google Térkép, amellyel a villanyautóval rendelkezőknek kívánnak kedvezni – írja a vezess.hu.

A keresésekkel ugyan eddig is lehetett listázni a töltőpontokat, azt viszont nem lehetett megtudni, hogy az adott állomás működik-e vagy éppen használják-e. A mostani újítással azonban a Google Térkép szolgáltatásban már látható, hogy egy adott helyen

  • hány töltőcsatlakozó van,
  • ebből hány elérhető,
  • és ezek milyen teljesítményre képesek.

Mobiltelefonon a felhasználói megjegyzéseket is el lehet olvasni a töltési tapasztalatokkal kapcsolatban. A funkció már Magyarországon is elérhető, és vélhetően jelentősen megkönnyíti a villanyautósok életét, bár a töltésárakról még nem közöl információkat az új platform.

A Google Térkép új funkciója ugyanakkor nem helyettesíti az egyes szolgáltatók saját applikációit, ami azt jelenti, hogy a töltéseket továbbra is különálló alkalmazásokból kell elindítani ezeken a pontokon.

Magyarországon a KSH 2024-es adatai szerint 60 211 elektromos jármű volt forgalomban, így a fejlesztés sokaknak jelent majd nagy segítséget.

