A szakértők figyelmeztetnek: mostantól a szokásosnál is jobban érdemes erre figyelni vezetés közben

A magyarországi járművezetők csaknem fele (47 százaléka) alábecsüli a nedves útviszonyok között, nagy sebességgel való vezetés esetén szükséges féktávolságot, vagy egyáltalán nincs is tisztában azzal, hogy ilyenkor hosszabb féktávolságra kell számítani írja az Apollo Tyres Ltd. által végzett kutatás eredményei alapján a Pénzcentrum.

Mind a közlekedésbiztonsági szervezetek, mind pedig a törvényhozók azt javasolják, hogy kettőzzük meg az általános két másodperces követési távolságot az előttünk haladó járműtől, amikor nedves úton közlekedünk.

Ezzel szemben az autósok 44 százaléka úgy véli, hogy a négy másodpercesnél rövidebb követési távolság is elegendő, 3 százalékuk pedig egyáltalán nincs tisztában vele, hogy mekkora távolságot kell tartani.

A válaszadók mindössze negyede, 25 százalék tudja, hogy nedves körülmények között a normál féktávolságot meg kell duplázni.

A legkevésbé a 35-44 éves korosztály van tisztában a legkevésbé a nedves úton való megálláshoz szükséges féktávolság hosszával, ugyanis a felmérés szerint csupán 21 százalékuk ismeri a vonatkozó útmutatást.

Yves Pouliquen, az Apollo Tyres európai, közel-keleti és afrikai kereskedelmi osztályának alelnöke szerint a felmérés jól mutatja, mekkora szükség van a folyamatos tájékoztatásra a megfelelő féktávolsággal kapcsolatban. Hozzátette: „Emellett arra is szeretnénk felhívni az autótulajdonosok figyelmét, hogy mindig ellenőrizzék a csereabroncsok nedves útfelületen való tapadási besorolását a vásárlás előtt, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a termék nem fogja cserben hagyni őket zord időjárási viszonyok között.”