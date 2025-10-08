Csak óvatosan: látványos változás történt az M7-esen – videó

Az éjszakai munkavégzés során a teljes, 193 tonnás és 80 méter hosszú hídszerkezetet nyolc darabban szállították a helyszínre. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a beemelés során két, már összeillesztett, több tíztonnás elemet daruztak be a végleges helyére.

A Világgazdaság arról ír, hogy a beruházás elkerülhetetlenné vált, és nem csupán a meglévő híd korából fakadó műszaki állapot miatt. A régi szerkezet felújítása drágább lenne, mint egy teljesen új híd megépítése. Ezenkívül a jelenlegi felüljáró a keskeny kialakítása miatt már nem felel meg a jövő elvárásainak, és akadályát képezné az M7-es autópálya 2027-re tervezett, kapacitásbővítő kiszélesítésének. Az új pályatest már nem férne el alatta.

A projekt következő nagy lépése októberben várható, amikor a Balaton felé vezető oldal feletti hídelemeket is beemelik majd.

A jelenlegi híd csupán 3 méter széles és egy viszonylag meredek, 9 százalékos emelkedővel rendelkezik, az új, a Balaton irányába mintegy 20 méterrel eltolva épülő szerkezet jóval komfortosabb, 4,5 méter széles lesz, a közlekedést pedig egy sokkal enyhébb, 5 százalékos lejtés segíti majd.