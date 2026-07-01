Szlovákia átvette a stafétát, íme a legfontosabb V4-es célok

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Szlovákia egyik fontos célja, hogy az Európai Unióban olyan intézkedéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak az energiaárak csökkentéséhez. A kormányfő igazságosabb uniós bővítési politikát is szorgalmazna, és azt szeretné, ha a V4 országai közösen tudnák képviselni érdekeiket Brüsszelben.

A szlovák elnökség időszakában a gyakorlati együttműködés terén kiemelt szerepet kap a védelem, a hadiipar, valamint az illegális migráció elleni fellépés. Napirenden lesz továbbá a schengeni külső határok védelme, illetve az egészségügyi és közlekedési kapcsolatok fejlesztése is.

Pozsony továbbra is támogatni kívánja a Visegrádi Alapot, amely immár több mint két és fél évtizede segíti a civil, kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítését a négy ország között. A szlovák elnökség alatt a V4-csúcstalálkozókra egy-egy partnerországot is meghívnának, ezzel erősítve az úgynevezett V4+ együttműködést.

Az első ilyen vendég Írország lehet, amely az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét tölti majd be.

A szlovák parlament elnöke, Richard Rasi szerint a visegrádi országok akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha közös álláspontot alakítanak ki a fontos kérdésekben. Úgy véli, együtt nagyobb súllyal tudják képviselni érdekeiket, és résztvevői lehetnek a jövő nagy európai projektjeinek is. A közös témák között említette Ukrajna újjáépítését.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter úgy fogalmazott: a Visegrádi Négyek továbbra is élő együttműködés, amelynek célja, hogy a közép-európai térség érdekei erősebb hangot kapjanak az Európai Unióban. Hozzátette, hogy Szlovákia elnöksége alatt a közös érdekek képviseletére és az új partnerségek kialakítására helyezik a hangsúlyt.

A szlovák V4-elnökség kezdetét szerdán ünnepi koncerttel köszöntik a pozsonyi várban. Az eseményen részt vesz Szlovákia mindhárom legmagasabb közjogi méltósága.

A csoport soros elnökségét 2025 júliusától 2026 júniusának végéig Magyarország látta el. Szlovákia után Csehország következik, amely 2027 júliusától veszi át a vezetést.