Hillsborough-i stadiontragédia – „Nekik már nem szolgáltatnak igazságot”

„You never walk alone – sosem maradsz egyedül” – szól a Liverpool futballklub nem hivatalos himnusza. A dal ugyan egy musicalből származik és nincs köze az 1989-es Hillsborough-i tragédiához, de szövege miatt sokszor elhangzik a megemlékezéseken is.

Az 1989-ben, a sheffieldi Hillsborough Stadionban történt tömegszerencsétlenség után – több mint három évtized múltán – most tette közzé jelentését a brit rendőrség ellenőrző szerve.

Az átfogó vizsgálat után a testület megállapította:

széles körű rendőri hibák történtek mind a mérkőzés előtt, mind a tragédia idején. A hatóság szerint 12 rendőr ellen indult volna fegyelmi eljárás, ha még szolgálatban állnának,

csakhogy mindannyian nyugdíjba vonultak, így semmiféle következménnyel nem kell szembenézniük.

"The truth finally acknowledged, but accountability denied."



Hillsborough families' solicitor Nicola Brook says the report into the 1989 disaster, which found 12 officers would face charges, doesn't deliver for the victims' families.https://t.co/Ue6Uvi7hy8



? Sky 501 pic.twitter.com/g4Fw17OUjB — Sky News (@SkyNews) December 2, 2025

Döbbenet: emberek haltak meg, de senkit nem büntetnek meg

A hozzátartozók döbbenten reagáltak arra, hogy senkit nem vonnak felelősségre. A hosszú ideje kampányoló Margaret Aspinall, akinek 18 éves fia, James is életét vesztette a stadionban „a nemzet szégyenének” nevezte a megállapításokat, hozzátéve: a 12 érintett rendőr „teljes nyugdíjjal távozhatott”, miközben az ő fia nem érte meg a felnőttkort.

A tragédia azután történt, hogy mintegy kétezer Liverpool-szurkolót engedtek be egy zsúfolt, állóhelyes szektorba az FA-kupa elődöntője előtt. A több mint kilencven halálos áldozatot agyontaposták vagy megfulladt a tömegben. A rendőrség először a „részeg szurkolókat” okolta, amit a későbbi vizsgálatok tételesen megcáfoltak.

A 2016-os független jelentés kimondta: a szurkolókat „törvénytelenül ölték meg” – ez az angol jogi kifejezés arra, hogy bűncselekmény – például ismeretlen tettes által, gondatlanságból okozott emberölés – áldozatai lettek, és hogy rendőri döntések okozták a bajt.

Families of the 97 Liverpool fans who died in the Hillsborough disaster are angry at a new report from the policing watchdog.



The tragedy occurred during the FA Cup semi-final against Sheffield Wednesday, at Hillsborough Stadium on 15 April 1989.



The report by the IOPC found… pic.twitter.com/Cuh5GADsud — Channel 4 News (@Channel4News) December 2, 2025

Ezért gyűlölik Liverpoolban a Sunt

A Sun című bulvárlap akkor magukat a Liverpool-drukkereket okolta, azt állítva, hogy a halottak zsebeiből lopkodtak és levizelték a rendőröket. Ez olyan felháborodást váltott ki, hogy a városból gyakorlatilag kitiltották az újságot.

A mostani vizsgálat 352 panaszt vett górcső alá, ezek közül 92 esetben talált olyan hibákat, amelyek miatt az érintett rendőröknek hivatalosan is magyarázatot kellett volna adniuk.

A jelentés szerint a Középnyugat-Angliai Rendőrség, amely annak idején kivizsgálta a történteket, elfogult volt saját kollégái irányába. Eközben a tragédia idején szolgáló parancsnokot, 2019-ben felmentették a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól.

Don’t forget the Scum Sun Newspaper who ran the headline: "The Truth," which contained false allegations against Liverpool fans, claiming they caused the disaster, the editor at the time was Scotland hater, Kelvin Kunt MacKenzie, he says he was duped, aye right?#Hillsborough pic.twitter.com/BvOQxwyC0N — Gazberto (@gazberto) December 2, 2025

A hozzátartozók közben azt követelik, hogy Sir Norman Bettison, a 12 tiszt egyike – aki később a Liverpoolt magában foglaló Merseyside főkapitánya lett – veszítse el lovagi címét.

Shabana Mahmood belügyminiszter „nemzeti szégyenfoltnak” nevezte Hillsborough-t, amely „a brit rendfenntartás egyik legsúlyosabb kudarcára emlékeztet”.

Közben a parlament elé került az úgynevezett Hillsborough-törvény, amely a jövőben jogilag kötelezné a hatóságokat az őszinteségre és átláthatóságra, ám családok szerint ez már nem ad vigaszt:

„A teljes igazság kiderült, de a felelősségre vonás örökre elmarad”

– mondta ügyvédjük.

A Dél-Yorkshire-i Rendőrség „elfogultnak” és „pénzszórásnak” minősítette a jelentést, azt állítva, hogy az elhunyt vagy nyugdíjas tisztek „nem kaptak lehetőséget a válaszra” – de ez csak további felháborodást váltott ki.