2025. április 13., Liverpool. Transzparansek a Hillsborough-i katasztrófa 97 áldozatának emlékére a Liverpool és a West Ham United közötti Premier League-mérkőzésen.Steven Halliwell | MI News/NurPhoto via Getty Images
Nyitókép: Steven Halliwell | MI News/NurPhoto via Getty Images

Hillsborough-i stadiontragédia – „Nekik már nem szolgáltatnak igazságot”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

36 évvel a legsúlyosabb brit sportkatasztrófa után lesújtó jelentést adtak ki az illetékes rendőri erők mulasztásairól. A Hillsborough-tragédiában 97 liverpooli szurkoló vesztette életét. A családtagok szerint ugyan kiderültek a történtek, de nekik már soha nem fognak igazságot szolgáltatni.

„You never walk alone – sosem maradsz egyedül” – szól a Liverpool futballklub nem hivatalos himnusza. A dal ugyan egy musicalből származik és nincs köze az 1989-es Hillsborough-i tragédiához, de szövege miatt sokszor elhangzik a megemlékezéseken is.

Az 1989-ben, a sheffieldi Hillsborough Stadionban történt tömegszerencsétlenség után – több mint három évtized múltán – most tette közzé jelentését a brit rendőrség ellenőrző szerve.

Az átfogó vizsgálat után a testület megállapította:

széles körű rendőri hibák történtek mind a mérkőzés előtt, mind a tragédia idején. A hatóság szerint 12 rendőr ellen indult volna fegyelmi eljárás, ha még szolgálatban állnának,

csakhogy mindannyian nyugdíjba vonultak, így semmiféle következménnyel nem kell szembenézniük.

Döbbenet: emberek haltak meg, de senkit nem büntetnek meg

A hozzátartozók döbbenten reagáltak arra, hogy senkit nem vonnak felelősségre. A hosszú ideje kampányoló Margaret Aspinall, akinek 18 éves fia, James is életét vesztette a stadionban „a nemzet szégyenének” nevezte a megállapításokat, hozzátéve: a 12 érintett rendőr „teljes nyugdíjjal távozhatott”, miközben az ő fia nem érte meg a felnőttkort.

A tragédia azután történt, hogy mintegy kétezer Liverpool-szurkolót engedtek be egy zsúfolt, állóhelyes szektorba az FA-kupa elődöntője előtt. A több mint kilencven halálos áldozatot agyontaposták vagy megfulladt a tömegben. A rendőrség először a „részeg szurkolókat” okolta, amit a későbbi vizsgálatok tételesen megcáfoltak.

A 2016-os független jelentés kimondta: a szurkolókat „törvénytelenül ölték meg” – ez az angol jogi kifejezés arra, hogy bűncselekmény – például ismeretlen tettes által, gondatlanságból okozott emberölés – áldozatai lettek, és hogy rendőri döntések okozták a bajt.

Ezért gyűlölik Liverpoolban a Sunt

A Sun című bulvárlap akkor magukat a Liverpool-drukkereket okolta, azt állítva, hogy a halottak zsebeiből lopkodtak és levizelték a rendőröket. Ez olyan felháborodást váltott ki, hogy a városból gyakorlatilag kitiltották az újságot.

A mostani vizsgálat 352 panaszt vett górcső alá, ezek közül 92 esetben talált olyan hibákat, amelyek miatt az érintett rendőröknek hivatalosan is magyarázatot kellett volna adniuk.

A jelentés szerint a Középnyugat-Angliai Rendőrség, amely annak idején kivizsgálta a történteket, elfogult volt saját kollégái irányába. Eközben a tragédia idején szolgáló parancsnokot, 2019-ben felmentették a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól.

A hozzátartozók közben azt követelik, hogy Sir Norman Bettison, a 12 tiszt egyike – aki később a Liverpoolt magában foglaló Merseyside főkapitánya lett – veszítse el lovagi címét.

Shabana Mahmood belügyminiszter „nemzeti szégyenfoltnak” nevezte Hillsborough-t, amely „a brit rendfenntartás egyik legsúlyosabb kudarcára emlékeztet”.

Közben a parlament elé került az úgynevezett Hillsborough-törvény, amely a jövőben jogilag kötelezné a hatóságokat az őszinteségre és átláthatóságra, ám családok szerint ez már nem ad vigaszt:

„A teljes igazság kiderült, de a felelősségre vonás örökre elmarad”

– mondta ügyvédjük.

A Dél-Yorkshire-i Rendőrség „elfogultnak” és „pénzszórásnak” minősítette a jelentést, azt állítva, hogy az elhunyt vagy nyugdíjas tisztek „nem kaptak lehetőséget a válaszra” – de ez csak további felháborodást váltott ki.

