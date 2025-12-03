Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen

Csehországban kedden harmadik napja zajlottak Petr Pavel államfő kötetlen találkozói az új kormány jelöltjeivel, az ANO, az SPD és az Autósok képviselőivel. A folyamat a december közepére tervezett kormányalakítást készíti elő, miközben a háttérben továbbra is élénk vita folyik egyes tárcavezető-jelöltekről.

Az ANO elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Andrej Babis most arról beszélt: nem kíván hatásköri panaszt indítani a köztársasági elnök ellen amiatt, hogy Petr Pavel fenntartásokat fogalmazott meg az Autósok jelöltje, Filip Turek kinevezésével kapcsolatban. Babiš szerint jogászai ugyan mást tanácsolnának, de – mint fogalmazott – normális kapcsolatot szeretne az elnökkel, ezért bízik abban, hogy a megállapodásoknak megfelelően haladhat tovább a kormányalakítás.

Az Autósok mozgalomnál közben átrendezték a jelöléseket: a külügyminisztériumot végül a pártelnök, Petr Macinka vezetné, Turek pedig a környezetvédelmi tárcát kapná. Az államfő azonban továbbra is kételyeket fogalmazott meg Filip Turek alkalmasságával kapcsolatban, aki korábban a közösségi médiában tett rasszista megjegyzéseivel került a figyelem középpontjába. Andrej Babiš szerint Pavelnek ehhez joga van, ugyanakkor úgy látja: az elnök alapvetően együttműködő, és a miniszterelnök feladata is az, hogy vele együtt dolgozzon.

Petr Pavel szeretné december 10-ig lezárni konzultációit a jövendő miniszterekkel. Kedden találkozott az ANO utolsó két jelöltjével is: Ľubomír Metnarral, aki a belügyi tárca várományosa, valamint Zuzana Schwarz Bařtipánovával, akit regionális fejlesztési miniszternek jelöltek. A találkozó után Metnar azt mondta: az államfővel szinte mindenben egyetértettek, és ismertette vele a koalíció biztonsági prioritásait – egyebek mellett a migrációs paktum elutasítását, az új menekültügyi törvényt és a rendvédelmi béremeléseket.

A regionális fejlesztési miniszteri poszt jelöltje, Schwarz Bartipánová korábban a regionális politikában dolgozott. A megbeszélést hatékonynak nevezte, szerinte semmi nem akadályozza kinevezését. Szó esett a hátrányos helyzetű térségek támogatásáról és arról is, hogy az ANO eredetileg meg akarta szüntetni a minisztériumot, de Petr Pavel örömét fejezte ki, hogy ezt végül elvetették.

A kormányalakításról Andrej Babis úgy fogalmazott: továbbra is a menetrend szerint haladnak, céljuk, hogy december 15-ig összeálljon az új kabinet, de ehhez elengedhetetlen, hogy az államfő jóváhagyja a jelölteket. Petr Pavel szerdán a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozójára utazik, a kormányjelöltekkel folytatott konzultációk pedig csütörtökön és pénteken folytatódnak.