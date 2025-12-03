ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.42
usd:
326.64
bux:
0
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) cseh mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke nyilatkozik a prágai várban 2025. november 26-án, miután bemutatta miniszterjelöltjeinek névsorát az államfõnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Andrej Babis, a cseh parlamenti választásokon győztes ANO mozgalom elnöke és kormányfőjelöltje nem számol azzal, hogy hatásköri pert indítana Petr Pavel államfő ellen, amiért az nem akarja kinevezni a koalíciós Autósok mozgalom jelöltjét az új kormányba. „Normális kapcsolatot szeretnék az elnök úrral, ezért remélem, hogy a megállapodásunk szerint alakulnak a dolgok” – mondta Babis, akinek reményei szerint december közepéig megalakulhat az új kabinet.

Csehországban kedden harmadik napja zajlottak Petr Pavel államfő kötetlen találkozói az új kormány jelöltjeivel, az ANO, az SPD és az Autósok képviselőivel. A folyamat a december közepére tervezett kormányalakítást készíti elő, miközben a háttérben továbbra is élénk vita folyik egyes tárcavezető-jelöltekről.

Az ANO elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Andrej Babis most arról beszélt: nem kíván hatásköri panaszt indítani a köztársasági elnök ellen amiatt, hogy Petr Pavel fenntartásokat fogalmazott meg az Autósok jelöltje, Filip Turek kinevezésével kapcsolatban. Babiš szerint jogászai ugyan mást tanácsolnának, de – mint fogalmazott – normális kapcsolatot szeretne az elnökkel, ezért bízik abban, hogy a megállapodásoknak megfelelően haladhat tovább a kormányalakítás.

Az Autósok mozgalomnál közben átrendezték a jelöléseket: a külügyminisztériumot végül a pártelnök, Petr Macinka vezetné, Turek pedig a környezetvédelmi tárcát kapná. Az államfő azonban továbbra is kételyeket fogalmazott meg Filip Turek alkalmasságával kapcsolatban, aki korábban a közösségi médiában tett rasszista megjegyzéseivel került a figyelem középpontjába. Andrej Babiš szerint Pavelnek ehhez joga van, ugyanakkor úgy látja: az elnök alapvetően együttműködő, és a miniszterelnök feladata is az, hogy vele együtt dolgozzon.

Petr Pavel szeretné december 10-ig lezárni konzultációit a jövendő miniszterekkel. Kedden találkozott az ANO utolsó két jelöltjével is: Ľubomír Metnarral, aki a belügyi tárca várományosa, valamint Zuzana Schwarz Bařtipánovával, akit regionális fejlesztési miniszternek jelöltek. A találkozó után Metnar azt mondta: az államfővel szinte mindenben egyetértettek, és ismertette vele a koalíció biztonsági prioritásait – egyebek mellett a migrációs paktum elutasítását, az új menekültügyi törvényt és a rendvédelmi béremeléseket.

A regionális fejlesztési miniszteri poszt jelöltje, Schwarz Bartipánová korábban a regionális politikában dolgozott. A megbeszélést hatékonynak nevezte, szerinte semmi nem akadályozza kinevezését. Szó esett a hátrányos helyzetű térségek támogatásáról és arról is, hogy az ANO eredetileg meg akarta szüntetni a minisztériumot, de Petr Pavel örömét fejezte ki, hogy ezt végül elvetették.

A kormányalakításról Andrej Babis úgy fogalmazott: továbbra is a menetrend szerint haladnak, céljuk, hogy december 15-ig összeálljon az új kabinet, de ehhez elengedhetetlen, hogy az államfő jóváhagyja a jelölteket. Petr Pavel szerdán a visegrádi államfők esztergomi csúcstalálkozójára utazik, a kormányjelöltekkel folytatott konzultációk pedig csütörtökön és pénteken folytatódnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen

csehország

andrej babis

ano

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen

Andrej Babis nem kíván hatásköri panaszt indítani az államfő ellen
Andrej Babis, a cseh parlamenti választásokon győztes ANO mozgalom elnöke és kormányfőjelöltje nem számol azzal, hogy hatásköri pert indítana Petr Pavel államfő ellen, amiért az nem akarja kinevezni a koalíciós Autósok mozgalom jelöltjét az új kormányba. „Normális kapcsolatot szeretnék az elnök úrral, ezért remélem, hogy a megállapodásunk szerint alakulnak a dolgok” – mondta Babis, akinek reményei szerint december közepéig megalakulhat az új kabinet.
Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Demkó Attila: a nyugati narratívagyár becsődölt, a háború legvéresebb szakasza jöhet

Ukrajnában elhitték az emberek, hogy megtalálták a csodafegyvert az orosz finomítók folyamatos támadásával, ami Nyugaton nagy lelki felüdülést eredményezett. Csakhogy azóta világossá vált, nincs is itt semmilyen csodafegyver – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, hogy most már minden egyes lépés befolyásolhatja az esetleges béketárgyalások menetét, ennek megfelelően cselekszik az ukrán és az orosz haderő.
 

Öt órán át tárgyaltak Putyinnal Trump emberei, de nagy a titkolódzás

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A gyenge hétkezdés után kezd helyreállni a nyugalom a piacokon. A japán kamatemelési várakozások globális kötvényeladási hullámot váltottak ki, tovább súlyosbították a kriptovaluták zuhanását, és a részvények is nyomás alá kerültek. Mostanra azonban kezdenek magukra találni a tőzsdék, a hangulatot pedig az is támogatja, hogy Trump tegnap arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette. A várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, az USA tegnap emelkedéssel zárt, amelyet vegyes mozgások követtek Ázsiában, míg Európában a határidős indexek enyhe emelkedést vetítenek előre.  

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

Sokk az ünnepi asztalon: ennyit kérnek idén a bejgliért a Lidlben, Tescóban, Pennyben

A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Kremlin signals no Ukraine breakthrough after Putin talks with US

Five hours of talks between Putin and US negotiators were “constructive”, Kremlin officials say, but “a lot of work lies ahead”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 21:44
Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen
2025. december 2. 21:33
Hamarosan új kormány alakulhat Prágában
×
×
×
×