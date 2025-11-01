ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter a költségvetési tervezet szállítására használatos piros aktatáskával, mielőtt elindul rezidenciájáról, a londoni Downing Street 11-ből a parlamentbe, hogy az alsóházban beterjessze a költségvetési törvényjavaslatot 2024. október 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Lakáskiadási ügy miatt szorongatják a brit pénzügyminisztert

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Újabb kellemetlen botránnyal találta szembe magát a brit kormányfő – ezúttal a pénzügyminisztere került célkeresztbe, mert szabálysértő módon adta bérbe a londoni házát, miután családjával beköltözött a Downing Street 11-be. Ez nem az első ilyen eset, de Keir Starmer egyelőre kitart mellette.

Keir Starmer brit miniszterelnök nyilvánosan kiállt pénzügyminisztere, Rachel Reeves mellett, miután kiderült: megszegte a lakáskiadási szabályokat, amikor engedély nélkül bérbe adta családi otthonát.

Az ügyet egy konzervatív lap, a Daily Mail robbantotta ki, miután kiderítette, hogy Reeves nem szerezte meg ehhez a szükséges bérleti engedélyt. A dolog nemcsak azért fontos, mert pár hónapja, egy ingatlanbotrány miatt távozott Starmer helyettese, sőt korábban egy másik lakbérleti ügy miatt a lakhatási minisztere is. Rachel Reeves-re amúgy is nagy figyelem irányul a Munkáspárt tervezett adóemelései miatt, amelyek a Labour korábbi ígéretének megszegését jelentik.

A mindenkori brit pénzügyminiszter emellett a kormány második legfontosabb figurája. Egyfajta beépített ellentét feszül közte és a kormányfő között és potenciális trónkövetelő is. Tony Blair javára annak idején egy belső alku nyomán mondott le Gordon Brown, aki pénzügyminiszterként folytatta, de később sikerült rövid időre kormányfővé előlépnie. A Covid-botrányba keveredett Boris Johnson második embere, Rishi Sunak is a pénzügyi tárca éléről avanzsált elő kormányfővé.

Reeves pénzügyminiszter szerdán késő este elismerte a hibát és közleményében „nem szándékos mulasztásnak” nevezte az esetet. Mint írta, amint tudomást szerzett róla, azonnal pótolta a hiányzó engedélyt, és feljelentette magát két etikai felügyelő szervnél.

Starmer válaszlevelében közölte: a miniszteri magatartási kódex független tanácsadója úgy ítélte meg, hogy további vizsgálat nem szükséges, mivel a szabályzat szerint

„az őszinte bocsánatkérés bizonyos esetekben elegendő megoldás”.

A miniszterelnök hozzátette: sajnálatos, hogy az engedélyt nem szerezték be időben, de szerinte az ügy ezzel lezártnak tekinthető.

Az ellenzéki konzervatívok – ahogy várható volt - azonnal támadásba lendültek. Kemi Badenoch pártvezér felszólította Starmert, hogy indítson teljes körű vizsgálatot, és „mutassa meg, hogy van gerince cselekedni, ha minisztere valóban megszegte a törvényt.” A konzervatív árnyékpénzügyminiszter, pedig burkoltan a miniszter leváltását sürgette.

Miközben a brit sajtó ismét napokig boncolja majd az engedély-mulasztás részleteit, a kormányfő igyekszik lezártnak tekinteni az ügyet, hogy a közelgő költségvetésre koncentrálhasson.

A közvélemény azonban egyre inkább úgy látja: a sorozatos ingatlanbotrányok miatt a munkáspárti kormány egyre több tagjáról derül ki, hogy van mit aprítania a levesbe, miközben

a Labour elméletileg a bérből és fizetésből élőket képviseli.

És ott fújtat a háttérben Nigel Farage radikális jobboldali Reformpártjának a réme, amely már jelentősen

megelőzi a kormánypártot a közvéleménykutatásokban és Farage-t is többen szeretnék kormányfőként látni, mint Starmert.

Kezdőlap    Tudósítóink    Lakáskiadási ügy miatt szorongatják a brit pénzügyminisztert

london

ingatlan

pénzügyminiszter

rachel reeves

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál

Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál

A Szaúd-Arábia költségvetési hiánya tovább nőtt a harmadik negyedévben, mivel a gyengébb olajárak és bevételek nyomást gyakorolnak az államháztartásra. A Vision 2030-as beruházási hullám közepette a deficit már közel 50 milliárd dollár az év eleje óta, miközben a pénzügyminisztérium jóval nagyobb hiánnyal számol 2025-re, mint korábban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfőtől indul az őrület ezen a budapesti vonalon: pótlóbusz segít be, ne megszokásból indulj el!

Hétfőtől indul az őrület ezen a budapesti vonalon: pótlóbusz segít be, ne megszokásból indulj el!

Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew should answer Epstein questions in US, Democrats say

Andrew should answer Epstein questions in US, Democrats say

Members of a panel investigating late sex offender Jeffrey Epstein say the former prince should "come clean".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 31. 13:12
Bérszakadás – csúnyán lehagyták a visegrádi országok Szlovákiát
2025. október 31. 12:12
Kiderült, mit gondolnak a csehek az euróbevezetésről
×
×
×
×