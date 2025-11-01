Lakáskiadási ügy miatt szorongatják a brit pénzügyminisztert

Keir Starmer brit miniszterelnök nyilvánosan kiállt pénzügyminisztere, Rachel Reeves mellett, miután kiderült: megszegte a lakáskiadási szabályokat, amikor engedély nélkül bérbe adta családi otthonát.

Az ügyet egy konzervatív lap, a Daily Mail robbantotta ki, miután kiderítette, hogy Reeves nem szerezte meg ehhez a szükséges bérleti engedélyt. A dolog nemcsak azért fontos, mert pár hónapja, egy ingatlanbotrány miatt távozott Starmer helyettese, sőt korábban egy másik lakbérleti ügy miatt a lakhatási minisztere is. Rachel Reeves-re amúgy is nagy figyelem irányul a Munkáspárt tervezett adóemelései miatt, amelyek a Labour korábbi ígéretének megszegését jelentik.

A mindenkori brit pénzügyminiszter emellett a kormány második legfontosabb figurája. Egyfajta beépített ellentét feszül közte és a kormányfő között és potenciális trónkövetelő is. Tony Blair javára annak idején egy belső alku nyomán mondott le Gordon Brown, aki pénzügyminiszterként folytatta, de később sikerült rövid időre kormányfővé előlépnie. A Covid-botrányba keveredett Boris Johnson második embere, Rishi Sunak is a pénzügyi tárca éléről avanzsált elő kormányfővé.

Reeves pénzügyminiszter szerdán késő este elismerte a hibát és közleményében „nem szándékos mulasztásnak” nevezte az esetet. Mint írta, amint tudomást szerzett róla, azonnal pótolta a hiányzó engedélyt, és feljelentette magát két etikai felügyelő szervnél.

Starmer válaszlevelében közölte: a miniszteri magatartási kódex független tanácsadója úgy ítélte meg, hogy további vizsgálat nem szükséges, mivel a szabályzat szerint

„az őszinte bocsánatkérés bizonyos esetekben elegendő megoldás”.

A miniszterelnök hozzátette: sajnálatos, hogy az engedélyt nem szerezték be időben, de szerinte az ügy ezzel lezártnak tekinthető.

Az ellenzéki konzervatívok – ahogy várható volt - azonnal támadásba lendültek. Kemi Badenoch pártvezér felszólította Starmert, hogy indítson teljes körű vizsgálatot, és „mutassa meg, hogy van gerince cselekedni, ha minisztere valóban megszegte a törvényt.” A konzervatív árnyékpénzügyminiszter, pedig burkoltan a miniszter leváltását sürgette.

Miközben a brit sajtó ismét napokig boncolja majd az engedély-mulasztás részleteit, a kormányfő igyekszik lezártnak tekinteni az ügyet, hogy a közelgő költségvetésre koncentrálhasson.

A közvélemény azonban egyre inkább úgy látja: a sorozatos ingatlanbotrányok miatt a munkáspárti kormány egyre több tagjáról derül ki, hogy van mit aprítania a levesbe, miközben

a Labour elméletileg a bérből és fizetésből élőket képviseli.

És ott fújtat a háttérben Nigel Farage radikális jobboldali Reformpártjának a réme, amely már jelentősen

megelőzi a kormánypártot a közvéleménykutatásokban és Farage-t is többen szeretnék kormányfőként látni, mint Starmert.