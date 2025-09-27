ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat
Nyitókép: Pixabay

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nigel Farage, az izmosodó brit radikális jobboldali Reform párt vezére azzal vádolta meg a kelet-európaiakat, hogy hattyúkat és pontyokat lopnak. A Királyi Parkok ügynökség azonban cáfolta a már 15 évvel ezelőtt is emlegetett vádat.

A brexit még a láthatáron sem volt, de már megtörtént az Unió bővítése – aminek nyomán kelet-európai dolgozók tömegei érkeztek, legálisan Nagy-Britanniába.

A britek számára akkoriban ők voltak a migránsok és a metrikus mértékegységek elleni morgolódással párhuzamosan róluk jelentek meg különböző, nem túl hízelgő cikkek.

Ezek közül a – jé, ezek karácsonyra pontyot esznek – stílusú írások még a szalonképesség határán belül maradtak. Viszont volt olyan híradás is, miszerint „kelet-európai nyelven beszélő” férfiakat láttak, akik hattyúkat raboltak el.

A történetek a tengertúli elnökválasztási kampány hangulatára rímelnek: az időközben megválasztott Donald Trump megjegyzéséből, miszerint a migránsok „megeszik a kutyákat, megeszik a macskákat”, népszerű mém lett.

Nigel Farage, a Reform párt vezére, az LBC rádióműsorában, a Trump-féle állítás kapcsán terelte a szót hazájára és olyan utalást tett, amely szerint a „migránsok” hattyúkat ehetnek, amikor a műsorvezető 10 fontba akart fogadni vele, hogy nem igaz Trump állítása.

„Ha én azt mondom, hogy nálunk, a Királyi Parkokban hattyúkat esznek, hogy pontyokat fognak ki a tavakból és eszik azokat más kultúrákból származó emberek, egyetértene azzal, hogy ez itt történik?”

– kérdezte mosolyogva.

A kérdésre, hogy kik ezek ,azt mondta: „olyan országokból érkeztek, ahol ez eléggé elfogadott gyakorlat”. Kelet-európaiak lehetnek? „Azt hiszem, igen” – válaszolta. Farage ezzel bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a brit hagyomány szerint királyi tulajdonnak számító és törvény által védett hattyúk állítólagos elrablóit.

A londoni Hyde Parkot, a Greenwich és Richmond Parkot üzemeltető, Királyi Parkok nevű szervezet szóvivője viszont cáfolta az állítást: nem kaptak bejelentést arról, hogy bármely állatot elfogtak, megöltek vagy megettek volna – mondta.

Sőt, úgy tűnik, Farage felsült.

A Királyi Állatvédelmi Társaság nevű civilszervezet jelezte, hogy egy nemrég posztolt videó, amelynek leírása szerint egyik dolgozójuk hattyúkat fogyasztó migránsokat kapott el, egy 2010-es tévéműsorból származik.

A videót az Amerikában meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk Fordulópont (Turning Point) nevű szervezetének angliai képviselete posztolta ki.

Nigel Farage a múlt héten közölte: megválasztása esetén nemcsak megszünteti, de visszamenőleg visszavonja az olyan külföldieknek kiadott, neve szerint „határozatlan idejű lakhatási engedélyt”, amelyet az illetők több év Nagy-Britannia-i élet és súlyos pénzek kifizetése után kaptak meg.

Mindeközben egy felmérés szerint Nigel Farage-nak egyre nagyobb esélye van arra, hogy a következő brit miniszterelnök legyen.

„Engem is deportálnak, bár ebben az országban születtem, brit állampolgár, konzervatív és hazafi vagyok?” – tette fel a kérdést Farage kitoloncolós ígéretei kapcsán az ITV műsorában egy pakisztáni származású tory politikai tanácsadó.

