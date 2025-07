Brit ruhát vett fel a „kultúrnapra”, ezért hazaküldtek egy diáklányt az iskolájából

A kilencvenes években terjedt el Nagy-Britanniában a Cool Britannia életérzés, amikor a szigetlakók visszahódították a Union Jack és a Szent-György keresztes angol lobogót a nacionalistáktól. Akkoriban sikk volt britnek lenni, Európa a brit popra táncolt. A Cool Britannia egyik képviselője és fő támogatója Geri Halliwell, a Union Jack miniruhát viselő Spice Girls-tag volt.

Most azonban úgy tűnik, Britannia már nem „cool” – legalábbis egyes brit iskolákban. Rugby városában ilyen ruhában ment be egy 12 éves diáklány, Courtney Wright az iskolájába. Csak azt tette, amit mondtak neki: mindenki jöjjön a kultúráját megtestesítő öltözetben. Egy beszédet is írt a kulturális diverzitás napjára, amiben megemlítette William Shakespeare-t, a fish and chipst, továbbá beszélni szeretett volna arról is, hogy nemcsak a kisebbségi kultúrákat kell ünnepelni, hanem a többségit is, de ezt a szövegrészt már nem tudta felolvasni, ugyanis hazaküldték.

Az esetnek az édesapja csapott hírverést, és azonnal beindultak a megosztottságra utaló, immár a britekre is jellemző kommentek. Vajon nem szándékos médiahúzás volt-e az apa részéről, vajon nem ő küldte be brit dresszben a lányát? Mások szerint a dolog újabb megnyilvánulása annak, hogy

„a szakszervezetek által irányított szocialista tanárok azt sugallják”, hogy a brit identitás szégyellnivaló, szemben mindenki máséval, aki az országban él.

Az iskola az eset után felemás bocsánatkérő nyilatkozatot adott ki. Ugyan elismerte, hogy az eljárás „jelentős felháborodást” váltott ki, de a sztenderd szöveget elővéve megígérte, hogy felülvizsgálja a szabályzatot, és „felvilágosító tréninget tart a dolgozóknak”. A nyilatkozatban hangsúlyozták: a cél az volt, hogy minden tanuló kultúrája helyet kapjon az ünneplésben, függetlenül attól, honnan származik.

Courtney was prevented from giving her proud Brit speech to her school.



Because of this, she will be centre stage in London on September 13th reading her speech to millions across the world ??



Make your plans now and be part of history. pic.twitter.com/X7e26TyhVu