Apple okosórája van? Kellemetlen a hír

A hvg.hu arról jelentetett meg cikket, hogy az iFixit alaposan megnézte, mennyire javíthatók az Apple új okosórái, az Apple Watch Series 12 és az Apple Watch Ultra 4.

Az Apple szeptember elején tartott iPhone-os eseményén mutatta be a cég új okosóráit. A készülékeket most az iFixit szakemberei vették górcső alá, hogy megnézzék, mennyire van könnyű vagy épp nehéz dolga annak a szervizesnek, akihez egy ilyen óra odakerül.

Az Apple Watch Series 12 10-ből csupán 4 pontot kapott az iFixit javíthatósági skáláján. Ez nem túl sok, de még mindig egy ponttal jobb, mint a Series 11 értékelése. A jobb pontszámot most azért kapta meg az új változat, mert az akkumulátor rögzítésén változtatott az Apple, így az a korábbinál egyszerűbben szerelhető ki a helyéről.

Rossz hír ugyanakkor, hogy az órát továbbra is a kijelző felől kell megbontani, még az akkumulátor cseréje esetén is. Ez a kialakítás növeli a kijelző törésének kockázatát.

Az új csatlakozónak van hátránya is, mégpedig, hogy a kijelzővel együtt az akkumulátort is ki kell venni, még akkor is, ha csak magát a panelt cseréli a szakember.

Az Apple Watch Ultra 4 felépítése az iFixit szerint semmit sem változott az elődhöz képest – így szintén 4 pontot kapott a javíthatóságra. Emiatt továbbra is fel kell melegíteni az eszközt, hogy a ragasztott kijelzőt el lehessen távolítani, miközben a hátlapon található négy csavar csak az érzékelőkhöz enged hozzáférést, a főbb alkatrészekhez vagy az akkumulátorhoz nem. A folyamat ráadásul veszélyeztetheti a készülék vízállóságát.