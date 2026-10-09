ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
325.44
bux:
0
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Apple cég logója az egyik készülékén.
Nyitókép: Unsplash

Apple okosórája van? Kellemetlen a hír

Infostart

Kíváncsiságból szétszedték a két új Apple órát, de még szakiknak sem igen ajánlott ugyanez.

A hvg.hu arról jelentetett meg cikket, hogy az iFixit alaposan megnézte, mennyire javíthatók az Apple új okosórái, az Apple Watch Series 12 és az Apple Watch Ultra 4.

Az Apple szeptember elején tartott iPhone-os eseményén mutatta be a cég új okosóráit. A készülékeket most az iFixit szakemberei vették górcső alá, hogy megnézzék, mennyire van könnyű vagy épp nehéz dolga annak a szervizesnek, akihez egy ilyen óra odakerül.

Az Apple Watch Series 12 10-ből csupán 4 pontot kapott az iFixit javíthatósági skáláján. Ez nem túl sok, de még mindig egy ponttal jobb, mint a Series 11 értékelése. A jobb pontszámot most azért kapta meg az új változat, mert az akkumulátor rögzítésén változtatott az Apple, így az a korábbinál egyszerűbben szerelhető ki a helyéről.

Rossz hír ugyanakkor, hogy az órát továbbra is a kijelző felől kell megbontani, még az akkumulátor cseréje esetén is. Ez a kialakítás növeli a kijelző törésének kockázatát.

Az új csatlakozónak van hátránya is, mégpedig, hogy a kijelzővel együtt az akkumulátort is ki kell venni, még akkor is, ha csak magát a panelt cseréli a szakember.

Az Apple Watch Ultra 4 felépítése az iFixit szerint semmit sem változott az elődhöz képest – így szintén 4 pontot kapott a javíthatóságra. Emiatt továbbra is fel kell melegíteni az eszközt, hogy a ragasztott kijelzőt el lehessen távolítani, miközben a hátlapon található négy csavar csak az érzékelőkhöz enged hozzáférést, a főbb alkatrészekhez vagy az akkumulátorhoz nem. A folyamat ráadásul veszélyeztetheti a készülék vízállóságát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tech    Apple okosórája van? Kellemetlen a hír

apple

óra

okosóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dénes Ferenc: a külföldi sztárjátékosokat is hátrányosan érintheti az ekho-módosítás

Dénes Ferenc: a külföldi sztárjátékosokat is hátrányosan érintheti az ekho-módosítás

2027-től jelentősen csökken a hivatásos sportolók kedvezményes ekhós adózásának felső határa, ami a magasabb fizetésű játékosokat és klubokat érintheti leginkább. Dénes Ferenc sportközgazdász az InfoRádiában úgy vélte, hogy kevésbé lehet vonzó a magyar sport a külföldi játékosoknak, miközben a támogatási rendszer tervezett átalakítása főként a kisebb és közepes klubokat hozhatja nehéz helyzetbe.
 

„El a kezekkel!” – Kubatov Gábor és Deutsch Tamás is tiltakozik

Dénes Ferenc a budapesti olimpiáról: a pályázat sportrészében mindenkivel versenyképesek vagyunk

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A befektetés ma már nem a gazdagok kiváltsága – de fegyelem és bizalom nélkül nincs áttörés

A befektetés ma már nem a gazdagok kiváltsága – de fegyelem és bizalom nélkül nincs áttörés

A pénzügyi függetlenség nem feltétlenül arról szól, hogy valaki fiatalon felhagy a munkával, hanem arról, hogy legyen elég mozgástere nemet mondani rossz kompromisszumokra, és szabadabban dönthessen a saját életéről. A Lightyear Universe 2026 rendezvény panelbeszélgetésein szó volt többek közt a FIRE-életstratégiáról, a hosszú távú befektetés pszichológiájáról, a TBSZ szerepéről, valamint arról is, hogy Magyarország hogyan válhatna vonzóbb célponttá a külföldi tőke, a fintechcégek és a tőkepiaci befektetők számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ingyen terem az erdőszélen, mégis alig használjuk: meglepő finomságok készülhetnek a galagonyából

Ingyen terem az erdőszélen, mégis alig használjuk: meglepő finomságok készülhetnek a galagonyából

Ebben az aszályos, hihetetlenül száraz őszben is akadnak kincsek a kiszáradt erdőszéleken: már messziről világítanak a tűzpiros bogyók. Apropó, ismeritek a galagonyát?

BBC
Business Sport Travel Science
Fort Hood attacker's execution by firing squad will be livestreamed, Pentagon says

Fort Hood attacker's execution by firing squad will be livestreamed, Pentagon says

The US Defence Secretary says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 07:00
Beállt a sztráda, két autó ütközött, óriási a dugó
2026. október 9. 06:36
Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt egy nagyinterjúban
×
×