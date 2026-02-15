Villanyszámla vagy adóvisszatérítés a trükk, intenzív csaláshullám a nyakunkon

Az Internet Hotline szakértői hangsúlyozzák: a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket.
A közlemény szerint
kiegyenlítetlen villanyszámla befizetésére szólítanak fel, vagy 140 ezer forintos adóvisszatérítésről értesítik a címzetteket
azok az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next), illetve a NAV nevében írt hamis SMS-ek és e-mailek, amelyekkel kapcsolatban január óta tömegesen érkeznek bejelentések az Internet Hotline-hoz.
Az NMHH online jogsegélyszolgálata figyelmeztet:
érdemi ügyintézés kizárólag a hatóságok és a szolgáltatók ismert weboldalain történhet, a hivatalos szervek SMS-üzenetben soha nem küldenek fizetési linkeket.
A jogsegélyszolgálat a bejelentésekben foglalt minden, az MVM Next nevével visszaélő, még elérhető weboldal esetében jelzést küldött a tárhelyszolgáltatónak, és kérte a tartalom vizsgálatát.
Az Internet Hotline tájékoztatta a bejelentőket a rendőrségi feljelentés megtételének lehetőségéről, valamint ha a bejelentő kiadta bankkártyaadatait, a számlavezető pénzintézettel történő kapcsolatfelvétel szükségességéről.
Az adóhatóság nevével visszaélő tartalmakkal kapcsolatban az NMHH munkatársai más, hatáskörrel rendelkező szervhez fordultak, írták.
Az MVM Next korábban észlelte az adathalász kísérletet, és a megtévesztő levelekről, valamint a gyanús elemekről szóló tájékoztató weboldalt hozott létre.
A NAV ugyancsak értesült a megtévesztő megkeresésekről, és a hamis weboldalakkal, valamint az árulkodó jelekkel kapcsolatban hírt tett közzé.
Közölték azt is, hogy a KiberPajzs szakértői is tanácsolják, a nem banki szolgáltatók nevében érkező, sürgető hangvételű megkereséseket fokozott óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal érdemes kezelni.
Soha ne adjunk meg banki adatokat vagy jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapott kérésre, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű, távoli hozzáférést biztosító szoftvereket
– hangsúlyozták.
Fontosnak nevezték, hogy a gyanús üzenetekben szereplő linkek helyett mindig a szolgáltató hivatalos felületein tájékozódjunk, az esetleges tartozásokat pedig kizárólag ellenőrzött csatornákon rendezzük.
Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és a hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül ellenőrizzük a megkeresés valódiságát.
Az SMS-t küldő telefonszámot a felhasználónak lehetősége van letiltania a mobilkészülékén annak érdekében, hogy a csalók ne tudjanak többet kapcsolatba lépni vele.
Az adathalász online felületek az Internet Hotline jogsegélyszolgálat weboldalán is bejelenthetők.