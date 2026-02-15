ARÉNA - PODCASTOK
Hacker attacking internet
Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Villanyszámla vagy adóvisszatérítés a trükk, intenzív csaláshullám a nyakunkon

Infostart

A csalók SMS- és e-mail üzenetekben hivatalosnak látszó weboldalakra próbálják irányítani a címzetteket, hogy így szerezzék meg bankkártyaadataikat. Az elmúlt két hónapban mintegy százötven bejelentés érkezett az MVM Next és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélő weboldalakról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság online jogsegélyszolgálatához.

Az Internet Hotline szakértői hangsúlyozzák: a szolgáltatók és a hatóságok valós megkeresései soha nem tartalmaznak fizetési oldalra vezető linkeket.

A közlemény szerint

kiegyenlítetlen villanyszámla befizetésére szólítanak fel, vagy 140 ezer forintos adóvisszatérítésről értesítik a címzetteket

azok az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next), illetve a NAV nevében írt hamis SMS-ek és e-mailek, amelyekkel kapcsolatban január óta tömegesen érkeznek bejelentések az Internet Hotline-hoz.

Az NMHH online jogsegélyszolgálata figyelmeztet:

érdemi ügyintézés kizárólag a hatóságok és a szolgáltatók ismert weboldalain történhet, a hivatalos szervek SMS-üzenetben soha nem küldenek fizetési linkeket.

A jogsegélyszolgálat a bejelentésekben foglalt minden, az MVM Next nevével visszaélő, még elérhető weboldal esetében jelzést küldött a tárhelyszolgáltatónak, és kérte a tartalom vizsgálatát.

Az Internet Hotline tájékoztatta a bejelentőket a rendőrségi feljelentés megtételének lehetőségéről, valamint ha a bejelentő kiadta bankkártyaadatait, a számlavezető pénzintézettel történő kapcsolatfelvétel szükségességéről.

Az adóhatóság nevével visszaélő tartalmakkal kapcsolatban az NMHH munkatársai más, hatáskörrel rendelkező szervhez fordultak, írták.

Az MVM Next korábban észlelte az adathalász kísérletet, és a megtévesztő levelekről, valamint a gyanús elemekről szóló tájékoztató weboldalt hozott létre.

A NAV ugyancsak értesült a megtévesztő megkeresésekről, és a hamis weboldalakkal, valamint az árulkodó jelekkel kapcsolatban hírt tett közzé.

Közölték azt is, hogy a KiberPajzs szakértői is tanácsolják, a nem banki szolgáltatók nevében érkező, sürgető hangvételű megkereséseket fokozott óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal érdemes kezelni.

Soha ne adjunk meg banki adatokat vagy jelszavakat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kapott kérésre, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű, távoli hozzáférést biztosító szoftvereket

– hangsúlyozták.

Fontosnak nevezték, hogy a gyanús üzenetekben szereplő linkek helyett mindig a szolgáltató hivatalos felületein tájékozódjunk, az esetleges tartozásokat pedig kizárólag ellenőrzött csatornákon rendezzük.

Gyanú esetén szakítsuk meg a kapcsolatot, és a hivatalos ügyfélszolgálaton keresztül ellenőrizzük a megkeresés valódiságát.

Az SMS-t küldő telefonszámot a felhasználónak lehetősége van letiltania a mobilkészülékén annak érdekében, hogy a csalók ne tudjanak többet kapcsolatba lépni vele.

Az adathalász online felületek az Internet Hotline jogsegélyszolgálat weboldalán is bejelenthetők.

