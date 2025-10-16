ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
335.02
bux:
102816.02
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman with red hair looking on screen of her mobile phone.
Nyitókép: Guido Mieth/Getty Images

Könnyebb kezelni a kártyákat és jegyeket a mobilon az új funkcióval

Infostart

Becenevet lehet adni a kártyáknak: olyan funkciót kapott a Google elektronikus pénztárcája, amely jelentősen leegyszerűsíti a keresett kártya gyors megtalálását a Google Walleten.

A Google Wallet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy legfeljebb 25 karakteres „egyéni beceneveket” adjanak digitális kártyáiknak, mint a hűségkártyáknak, a rendezvényjegyeknek és a bérleteknek – írja a Blikk összefoglalója. Ez a frissítés segít a rendszerezésben, és megkönnyíti a kártyák megtalálását az alkalmazásban.

A becenév hozzáadásához meg kell nyitni a kártyát, meg kell érinteni a jobb felső sarokban található hárompontos menüt, majd kiválasztható a „Becenév hozzáadása” lehetőség. A becenév a főképernyőn a kártya címe alatt jelenik meg, így könnyebben megtalálható. Ez különösen hasznos azok számára, akiknek több kártyájuk is van ugyanattól a szolgáltatótól, például különböző közlekedési kártyák vagy hűségkártyák – írja az AndroidPolice áttekintése.

A Google Wallet továbbfejlesztette értesítéseit is. Mostantól a felhasználók „Nearby Passes” (Közeli bérletek) értesítéseket kapnak, amikor olyan helyek közelében vannak, ahol használhatják a mentett bérletüket, például üzletek vagy rendezvényhelyszínek. Egy érintéssel megnyithatják a megfelelő bérletet, így könnyebb használni a digitális bérleteket, amikor úton vannak.

Kezdőlap    Tech    Könnyebb kezelni a kártyákat és jegyeket a mobilon az új funkcióval

okostelefon

mobil

kütyü

tech

google wallet

digitális pénztárca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Etikus hacker: óriási a szülők felelőssége, azonnal támadnak az online zaklatók

Etikus hacker: óriási a szülők felelőssége, azonnal támadnak az online zaklatók

Beléptem egy kiskorúak által gyakran használt chatprogramba mint egy 12 éves lány, és szinte azonnal olyan dolgokra akarták rávenni, amit nem kéne 12 éves lánynak megcsinálnia – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csermák Szabolcs. A kiberbiztonsági szakértő szerint még kisiskolás korban sem lenne szabad okoseszközöket adni a gyerekeknek, és utána is csak korlátozásokkal.
 

Csermák Szabolcs elárulta, hogyan vezeti nyomra a rendőrséget az etikus hacker

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota&Lexus országigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés

Jelentős gázprojektben vesz részt a Mol Kurdisztánban – Nyolc hónappal korábban indult el a termelés

A Mol bejelentette, hogy megkezdődött a kereskedelmi gáztermelés az iraki Kurdisztánban található Khor Mor létesítmény bővítése után. A projekt a vártnál nyolc hónappal korábban készült el, és jelentősen növeli a régió energiaellátását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók

Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók

A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas returns remains of two more hostages but says more time needed to reach others

Hamas returns remains of two more hostages but says more time needed to reach others

The group's armed wing says it has returned the bodies it can reach in Gaza's ruins, but needs specialised equipment and more time to retrieve others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 06:24
Holttest került elő a Balatonnál, megindult a kutatás
2025. október 16. 06:12
Útzárás lesz az autópályán hídépítés miatt
×
×
×
×