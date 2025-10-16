Könnyebb kezelni a kártyákat és jegyeket a mobilon az új funkcióval

A Google Wallet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy legfeljebb 25 karakteres „egyéni beceneveket” adjanak digitális kártyáiknak, mint a hűségkártyáknak, a rendezvényjegyeknek és a bérleteknek – írja a Blikk összefoglalója. Ez a frissítés segít a rendszerezésben, és megkönnyíti a kártyák megtalálását az alkalmazásban.

A becenév hozzáadásához meg kell nyitni a kártyát, meg kell érinteni a jobb felső sarokban található hárompontos menüt, majd kiválasztható a „Becenév hozzáadása” lehetőség. A becenév a főképernyőn a kártya címe alatt jelenik meg, így könnyebben megtalálható. Ez különösen hasznos azok számára, akiknek több kártyájuk is van ugyanattól a szolgáltatótól, például különböző közlekedési kártyák vagy hűségkártyák – írja az AndroidPolice áttekintése.

A Google Wallet továbbfejlesztette értesítéseit is. Mostantól a felhasználók „Nearby Passes” (Közeli bérletek) értesítéseket kapnak, amikor olyan helyek közelében vannak, ahol használhatják a mentett bérletüket, például üzletek vagy rendezvényhelyszínek. Egy érintéssel megnyithatják a megfelelő bérletet, így könnyebb használni a digitális bérleteket, amikor úton vannak.