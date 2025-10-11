ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat Brigitta
Nyitókép: Logitech

Forradalmi újítás, itt a számítógépes egerek új generációja

Infostart

A gamerek örülhetnek elsősorban.

A Logitech szerint új, ultrakönnyű, vezeték nélküli egere újraértelmezi a e-sport legmagasabb szintjén elérhető lehetőségeket. Egyelőre ugyanis egyetlen más egér sem kínálja az induktív analóg érzékelés és a valós idejű kattintási haptika keverékét – írja a hvg.hu.

Az innováció lényege, hogy a hagyományos gameregerek fő gombjaiban található mikrokapcsolókat egy új rendszerrel (Haptic Inductive Trigger System, HITS) váltották fel. Az állítható működtetés és a gyors kioldási képességek, valamint a haptikus visszajelzés (rezgések) kombinálásával lehetővé válik a játékosok számára, hogy a kattintás működtetését pontosan a preferenciáiknak megfelelően finomhangolják, míg az integrált haptikus visszajelzési rendszer arról gondoskodik, hogy minden kattanás azonnal érezhető legyen, így a játékosok precíz irányítást és tapintási magabiztosságot kapnak még a legnagyobb nyomás alatti helyzetekben is.

A rendkívül gyors egér mindössze 65 grammot fog nyomni, azaz könnyedén használható lesz hosszúra nyúló játékmenetek idején is.

Az új eszköz a jövő év első negyedében kerülhet a felhasználók kezébe.

Forradalmi újítás, itt a számítógépes egerek új generációja

