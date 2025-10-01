ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.07
usd:
332.15
bux:
98871.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Már telepíthető a legújabb frissítés az iPhone-okra

Infostart

Kikerült az Apple iOS 26.0.1 frissítése: a megszakadó Wi-Fi kapcsolatok javítása mellett, fotóhibák és ikonmegjelenítési problémák orvoslására szolgál.

Két héttel az iOS 26 megjelenése után kiadta az Apple az első hibajavítást, amely egy sor problémát orvosol - írja a hvg.hu. Az iOS 26.0.1 frissítés főként hibajavításokat hoz, nem új funkciókat. A komolyabb fejlesztések a cikk szerint a már tesztelés alatt álló 26.1-es verzióban várhatók. Ez az update elsősorban a felhasználói élményt zavaró technikai problémák kiküszöbölésére koncentrál.

A javítások között szerepel bizonyos iPhone modellek – köztük az iPhone 17, iPhone Air és iPhone 17 Pro – esetében előfordulhat, hogy a Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolat időnként megszakad.
Egyes felhasználók, akik az iOS 26-ra frissítettek, nehézségekbe ütközhetnek a mobilhálózathoz csatlakozás során.

Fotózási problémák is jelentkezhetnek: ezeknél a készülékeknél bizonyos fényviszonyok mellett készült képek hibásan jelenhetnek meg. Egyéni színárnyalat beállítása után előfordulhat, hogy az alkalmazásikonok nem töltődnek be megfelelően, és üresen látszanak.

A frissítés biztonsági szempontból is tartalmaz módosításokat, bár ezek részleteit az Apple egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A csomag mérete néhány száz megabájt.

Kezdőlap    Tech    Már telepíthető a legújabb frissítés az iPhone-okra

wifi

apple

iphone

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni

Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni

A volt szovjet tagköztársaságban, Moldovában egyértelmű győzelmet aratott, és egyedül is parlamenti többséget szerzett a nyugatos elnök, Maia Sandu pártja, a PAS. Moldova ezzel tovább haladhat a 2030-ra kitűzött EU-s csatlakozás útján. Az oroszbarát erők, amelyek a vártnál rosszabbul szerepeltek, nem ismerik el a végeredményt, de Moszkvából egyelőre olyan nyilatkozatok érkeztek, melyek alapján úgy tűnik, az orosz vezetés beletörődik az elég egyértelmű Nyugat-párti győzelembe. A Putyin-párti ellenzék ugyanakkor kedden megtámadta a választás végeredményét, és bejelentette, utcai tüntetésekkel kényszerítené ki annak megváltoztatását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after lawmakers fail to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after lawmakers fail to pass last-ditch funding plan

Government funding was cut off at midnight, likely leaving hundreds of thousands of employees on unpaid leave and halting many government services.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 06:00
Fontos változások jönnek októbertől – mutatjuk a részleteket
2025. október 1. 05:00
Kevés autós ismeri ezt a táblát, pedig keményen büntetnek érte
×
×
×
×