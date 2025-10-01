Már telepíthető a legújabb frissítés az iPhone-okra

Két héttel az iOS 26 megjelenése után kiadta az Apple az első hibajavítást, amely egy sor problémát orvosol - írja a hvg.hu. Az iOS 26.0.1 frissítés főként hibajavításokat hoz, nem új funkciókat. A komolyabb fejlesztések a cikk szerint a már tesztelés alatt álló 26.1-es verzióban várhatók. Ez az update elsősorban a felhasználói élményt zavaró technikai problémák kiküszöbölésére koncentrál.

A javítások között szerepel bizonyos iPhone modellek – köztük az iPhone 17, iPhone Air és iPhone 17 Pro – esetében előfordulhat, hogy a Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolat időnként megszakad.

Egyes felhasználók, akik az iOS 26-ra frissítettek, nehézségekbe ütközhetnek a mobilhálózathoz csatlakozás során.

Fotózási problémák is jelentkezhetnek: ezeknél a készülékeknél bizonyos fényviszonyok mellett készült képek hibásan jelenhetnek meg. Egyéni színárnyalat beállítása után előfordulhat, hogy az alkalmazásikonok nem töltődnek be megfelelően, és üresen látszanak.

A frissítés biztonsági szempontból is tartalmaz módosításokat, bár ezek részleteit az Apple egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A csomag mérete néhány száz megabájt.