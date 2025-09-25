ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.44
usd:
333.12
bux:
0
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

"Meaculpázásba" kezdett a Google - Gorka Sebestyénék miatt

Infostart / MTI

Szándékában áll helyreállítani több korábban törölt felhasználói fiókot az érdekeltségébe tartozó YouTube videómegosztó oldalon - jelezte az amerikai technológiai óriáscég jogi képviselője.

Az Alphabet vállalatcsoporthoz tartozó Google szándéka egy, az amerikai kongresszus alsóházának bizottsági megkeresésre elküldött nyilatkozatból derül ki, amely kedden érkezett a képviselőház jogi bizottságához.

A nyilvánosságra került dokumentum szerint elsősorban a COVID-19-cel, azaz a világjárványt okozó koronavírussal kapcsolatban tett, illetve választásokkal összefüggő politikai vélemények miatt törölt fiókokról van szó. Magánemberek mellett több jól ismert amerikai közéleti és médiaszemélyiség videóoldala is intézkedések alá került évekkel ezelőtt. Az érintettek között van Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelenlegi igazgatóhelyettese, Gorka Sebestyén, a Fehér Ház terrorellenes szervezetének jelenlegi vezetője, valamint Steve Bannon, a War Room nevű podcast házigazdája, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadója.

"A vállalat szólásszabadság iránti elkötelezettsége tükröződik abban, hogy a YouTube lehetőséget ad a tartalom-előállítók számára, hogy ismét csatlakozzanak a platformhoz, amennyiben a cég megszüntette az érintettek csatornáját a COVID-19-re és választásokra vonatkozó - már nem érvényes - integritási szabályok ismételt megsértése miatt" - olvasható a Google jogi képviselőjének tájékoztatásában.

A dokumentum a korábban törölt felhasználók politikai irányultságára utalva azt is hangsúlyozza, hogy a YouTube "értéknek tartja a konzervatív hangokat a felületén", valamint elismeri, hogy a korlátozó intézkedések meghozatalában része volt az előző amerikai adminisztráció nyomásgyakorlásának.

"A Biden-adminisztráció magas rangú tisztségviselői, köztük a Fehér Ház tisztviselő ismételten és kitartóan keresték fel az Alphabetet, és nyomást fejtettek ki a vállalatra bizonyos, a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó felhasználói tartalmakkal kapcsolatban, amelyek nem sértették meg a szabályokat" - olvasható a Google jogászának nyilatkozatában.

A dokumentumból nem derül ki, hogy a korábban törölt tartalom-előállítók YouTube-fiókját mikori hatállyal állítanák helyre.

Kezdőlap    Tech    "Meaculpázásba" kezdett a Google - Gorka Sebestyénék miatt

youtube

google

gorka sebestyén

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutató: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Kutató: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs

Új, eddig ismeretlen vírust találtak a kutatók a nálunk is megjelent Hyalomma kullancsfaj egyik példányában, a rettegett krími-kongói vérzéses láz vírusát viszont eddig egyetlen hazai példány sem hordozta – tudta meg az InfoRádió Földvári Gábortól. 2021 óta itthon 26 Hyalomma kullancsot azonosítottak, és a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa szerint bárhol felbukkanhat.
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két számjegyű hozamot várnak el a befektetők – fel van adva a lecke a magyar alapkezelőknek

Két számjegyű hozamot várnak el a befektetők – fel van adva a lecke a magyar alapkezelőknek

Hozzászoktak a magyarok a két számjegyű befektetési hozamokhoz, és noha mostanra jelentősen mérséklődtek a kockázatmentes hozamok, a hozamelvárások magasan ragadtak – mondja Kovács László, a VIG Alapkezelő üzletfejlesztési igazgatója és igazgatósági tagja. Az alapkezelőknek alkalmazkodniuk kell a megváltozott környezethez, miközben a piac egyre növekszik, hiszen évről évre több pénz van a megtakarítók zsebében. A VIG Alapkezelő továbbra is hisz a közép-európai befektetésekben, de a kockázatok már növekednek, ezért itt a korábbiaknál óvatosabb megközelítésre van szükség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azonnal dobd ki, ha a te gyereked is ilyen cumit használ: hihetetlen, mit találtak a műanyagban

Azonnal dobd ki, ha a te gyereked is ilyen cumit használ: hihetetlen, mit találtak a műanyagban

Egy friss nemzetközi teszt során több, &quot;BPA-mentesnek&quot; hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Gustavo Petro told the BBC that "there is no need to kill anyone" in efforts to crackdown on maritime drug smuggling.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 04:45
Szörnyűséges állapotok a tatabányai horgásztavaknál – képek
2025. szeptember 25. 04:15
Egy határozott vélemény: kinek jobb a négy évszakos gumi és ki kerülje el inkább?
×
×
×
×