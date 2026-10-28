Halálos nyár: több mint ötvenezren haltak meg Európában a hőhullámok miatt

A 2026-os nyár elképesztően meleg volt, több hőhullám is végigsöpört Európán, aminek brutális következménye lett: brit kutatók becslése szerint a hőség több mint 50 000 ember halálát okozta 854 európai városban – írja a friss tanulmány nyomán a hvg.hu, hozzátéve, hogy ez a szám jelentősen meghaladja a 2022-es és 2003-as korábbi rekordokat.

A kutatók különböző városok és korcsoportok hőmérsékleti, valamint halálozási adatait elemezték annak érdekében, hogy meg tudják becsülni a június és augusztus közötti, hőséggel összefüggő halálesetek számát. A szakemberek arra is rámutatnak, a nyári, hőséghez köthető halálesetek mintegy kétharmadáért az „emberi tevékenység okozta, elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből eredő felmelegedés” a felelős.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense. Az 1990-es évek közepe óta az európai hőmérséklet évtizedenként átlagosan 0,56 Celsius-fokkal emelkedett – ez több mint a duplája a globális átlagnak. Az idei volt a mérések kezdete óta dokumentált harmadik legmelegebb nyár Európában, a kontinens nyugati részén pedig a valaha mért legforróbb. A World Weather Attribution vizsgálata szerint a hőhullámok itt több halálesetet okoznak, mint az összes többi természeti veszélyforrás együttvéve.

A londoni kutatók az éghajlati attribúciós modelleket ötvözték a hőmérséklet és a halálozás közötti összefüggésre vonatkozó adatokkal. Azt találták, hogy Európa 30 országának 854 városi területén 50 391 haláleset írható a magasabb hőmérséklet számlájára. Ezek közel egyharmada történt június 17. és július 1. között. Az ebben az időszakban taroló hőhullám miatt 5,3 Celsius-fokkal volt magasabb a hőmérséklet az 1991 és 2020 közötti időszak átlagánál.

A legtöbb haláleset a 85 éves és annál idősebb korosztályban történt, összesen 22 500 fő. A 20 és 44 év közöttiek csoportjában körülbelül 833, hőséggel összefüggő halálesetet regisztráltak.

Hozzátették a kutatók, hogy a vizsgálat csak a városi lakosságra terjedt ki, akik a teljes népesség mintegy 40 százalékát adják. Vagyis a hőség miatti halálozási arány ennél jóval magasabb lehet. Ám az adat még így is negatív rekordot jelent.