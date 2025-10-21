Olyasmit észleltek Tutanhamon sírjánál, amiből baj lesz

Szakértők egy csoportja szerint 1922-es felfedezése óta most van a legrosszabb állapotban Tutanhamon híres sírja. A kamra mennyezetén egyre több repedés van, ahogy repedés van a bejáraton is, ami miatt beármalik az esővíz. A szikla rétegei a magas páratartalom miatt leválnak, a falfestmények színei pedig az esők hatására megjelenő gombák miatt elhalványulnak – írta a The Independent cikke nyomán a 24.hu.

Az egyiptomi Királyok völgyében található nyughely a világ egyik legismertebb régészeti helyszíne. A Királyok völgyében található több tucat fáraósír közül korábban sok súlyosan erodálódott a területet időszakosan érintő hirtelen árvizek miatt.

Mohamed Atíja Havás, a Kairói Egyetem kutatója szerint a Királyok völgyében fekvő sírok többsége mélyen a sziklába van vésve, ezért érzékenyek az időszakos villámárvizekre. A környező hegyekben egyéb lelőhelyek is találhatóak, ezekre hasonló veszélyek leselkednek, helyenként sziklaomlások is bekövetkezhetnek. A tudós úgy véli, hogy

a Királyok völgyében bármelyik pillanatban bekövetkezhet a katasztrófa.

Szaíd Himída, a Kairói Egyetem munkatársa idén májusban tanulmányban mutatta be Tutanhamon sírjának állapotát, fordulópontként az 1994-es árvizet jelölve meg. A szakember azt javasolta, hogy minimalizálják a páratartalom ingadozásait, valamint hajtsanak végre célzott helyreállítási és megerősítési projektet.