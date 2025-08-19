Változtattak a ChatGPT-n, ezentúl másképp válaszol

Valamennyivel „kedvesebb” lett a chatbot, miután a GPT-5 kezdeti változata lényegretörőbb volt elődjeinél, így sokak számára kevésbé tűnt barátságosnak. Az OpenAI most változtatott rajta – írta a hvg.hu a TechCrunch nyomán.

A cég augusztus elején mutatta be az új nyelvi modellt, a GPT-5-öt, amit az ingyenes ChatGPT-felhasználók is megkaptak. Sam Altman, a cég vezérigazgatója azt mondta róla a nyilvános bemutatón, hogy ez „az első olyan modell, ami úgy válaszol a kérdésre, mintha egy tudományos fokozattal, PhD-vel rendelkező szakember lenne”. Aztán később azt is elismerte, hogy

„A rajt egy kicsit döcögősebb volt, mint vártuk, mert sok felhasználó panaszkodott, hogy az előző GPT-4-et jobban szerették. És hogy miért? Nem a válaszok pontossága, hanem a stílusa miatt.”

Az előző változat ugyanis egy kicsit barátságosabbnak tűnt. Most az OpenAI változtatott egy kicsit a GPT-5-ön, hogy kezelje a felhasználók ezirányú panaszait. Ez inkább finomhangolást jelent, nem jelentős változást, mégis érezhető változást hoznak a beszélgetésekbe.

Például a chatbot rendszeresen úgy kezdi a választ, hogy „jó kérdés!”. De az OpenAi hangsúlyozza: nem hízelgésről van szó. „A belső tesztek nem mutatnak növekedést a hízelgés terén a GPT-5 korábbi személyiségéhez képest” – írják.