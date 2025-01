Abszurd jelenséggel szembesülhetnek a YouTube-ozók – itt a magyarázat

Az már nem számít újdonságnak, hogy folyamatosan hosszabbodnak a reklámok a YouTube felületén, és emellett az az időtartam is nő, amit mindenképpen el kell tölteni a megtekintésükkel, mielőtt át lehetne ugrani őket.

Az elmúlt időszakban azonban sok felhasználónál irreálisan hosszú reklámok bukkantak fel a YouTube-on, melyeket ráadásul nem is lehetett átugrani – számolt be a hvg.hu. Egy Reddit-felhasználó például 58 perces, tehát csaknem egyórás reklámmal szembesült egy videó előtt, amit a platform nem is engedett neki megszakítani.

A bejegyzés alatt többen is hasonló tapasztalatokról számoltak be, esetenként ennél is sokszorosan hosszabb reklámblokkokkal szembesülve, de ezekre nincs képi bizonyíték, így érdemes fenntartással kezelni – jegyzi meg a híroldal. A leghosszabb, bizonyítékkal is alátámasztott, átugorhatatlan reklámblokk 2 óra 52 perces volt. Egy 49 perces videó előtt.

Utóbbi fotó bal alsó sarkában azonban van valami, ami a témában cikkező Android Authority szerint árulkodó: egy „skipping ads”, azaz „reklámok átugrása” felirat. De nem ott, ahol a YouTube szokott ilyesmit elhelyezni; ez sokkal inkább egy aktív reklámblokkolóra hasonlít, ami ellen minden eszközzel küzd a platform.

Megeshet, ennek a része a mostani probléma is – akár szándékos, akár nem. A YouTube ugyanis képes felismerni, ha valaki reklámblokkolót használ, de természetesen a véletlen hiba is benne van a pakliban, ami láthatatlanná teszi az „átugrás” gombot – olvasható.