Az olimpia keddi hírei – percről percre

„Elfáradtam” – mondta boldogan Özbas Szofi az aranyponttal megnyert első mérkőzése után. A női cselgáncsozók 63 kilós súlycsoportjában a német színekben induló, lengyel születésű, két éve vb-harmadik Martyna Trajdos ellen előbb kapott egy sidót, majd aktívabbá vált, ellenfelének is adtak egyet a bírók. Ám Özbas a négy perc lejárta előtt kapott még egyet, ami azt jelentette, egy újabb figyelmeztetés leléptetést jelent. Az aranypontig menő ráadás első másodperceiben azonban földre vitte ellenfelét, vazaarival megnyerte a mérkőzést. Következő ellenfele az olasz Maria Centracchio lesz.

2021.07.27. 05:45

Krausz Gábor két szoros szettben veszített

Krausz Gergely szoros csata végén elveszítette második csoportmérkőzését, így biztosan hármasa utolsó helyén zár a tokiói olimpián, melyen ezzel véget ért a magyar tollaslabdázók szereplése. Vasárnap a J jelű hármasban két szettben kikapott a világranglistán ötödik indonéz Anthony Sinisuka Gintingtől. Kedden a játékokra 29. helyen kijutott orosz Szergej Szirant ellen lépett pályára a Multi Alarm SE 27 esztendős 23-szoros magyar bajnok játékosa, akivel eddig kétszer találkozott, és szoros, háromszettes mérkőzéseken maradt alul. A világranglistán 94. Krausz jól kezdett (6-4), ám a rövidítésekre alapozó, a rangsorban 77. orosz sorozatban elért hét ponttal 11-6-os vezetésre tett szert. A magyar tollaslabdázó zárkózása után ismét ellépett Szirant (16-11), azonban Krausz 17-17-nél ismét beérte ellenfelét. A hajrában kétszer is elpártolt a szerencse Krausztól és a háló tetejéről az ő térfelére hullott vissza a labda, így Szirant nyerte a 23 perces szettet. A következő játszmában az orosz játékos kezdett jobban, Krausz több esetben rontott könnyűnek tűnő helyzetekben, ám ismét felzárkózott, sőt, kiváló nyerő ütéseinek köszönhetően 10-8-ra is vezetett. A végjátékban azonban ismét Szirant koncentrált jobban, és 19-18-as előnye után két ponttal lezárta a 25 perces szettet, egyúttal a 48 perces mérkőzést is: Szergej Szirant (orosz)-Krausz Gergely 2-0 (18, 18) (MTI)