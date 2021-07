Kínszenvedős kezdés után ötgólos magyar pólósiker

Inaba lőtt a lécre. Varga Dénest állította ki a bíró. Utána újabb előnyt kaptak, Hárai ment ki, de az is kimaradt.

Úgy tűnt, Erdélyi Balázst felpaprikázta a kapus előző védése, látványos egyéni akció végén szép góllal szerzett ismét vezetést. Ám a japánok megint azonnal egyenlítettek, Koppu Harukiirario révén. Sok gólt kap a magyar válogatott. Szerencsére Angyal Dániel is azonnal felelni tudott, középről, közelről, 6-5 ide.

2021.07.27. 12:09

Angyal gólja után ismét két gól az előny, 10-8

Javult a védekezés, az emberelőnyöket pedig továbbra is jól használja ki Märcz Tamás válogatottja. Most Angyal Dániel lőtte be a labdát, közelről, 10-8.