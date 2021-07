Csampa Zsolt vívóelnök: nincs Mohamed Aida-ügy

Idáig csak a vívás termett aranyérmet Magyarország számára a tokiói olimpián, de Szilágyi Áron kardaranya után Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke máris arról beszél, hogy csapatban sem szabad alább adni.

"Le a kalappal Szilágyi Áron előtt, de Siklósi Gergely ezüstje is parádés volt, ő egy 23 éves, laza, sportos gondolkodású fiatal, előtte a jövő. Fehér arany az az ezüst inkább. És hát Márton Anna is végig tudta vívni a napját a súlyos sérülése ellenére is; jellemző, hogy mekkora akarat van benne, hogy az ő döntéséből folytatta a vívást a nap folyamán, amikor már nagy fájdalmai voltak. És bár a fiatal női tőrözők, ha úgy tetszik, egyéni helyezés nélkül maradtak, de bőven van mire büszkének lenni" - fogott bele gondolataiba a szövetség első embere.

A férfi kardcsapat viszont hamarosan megkezdheti szereplését, Szilágyi Áron mellett olyan vívókkal, akik az első körben búcsúztak, ami felveti a kérdést: Decsi Tamás és Szatmári András hogy vannak?

"Megvan a megfelelő stáb, amely a kellő állapotba hozza a vívóinkat. Az elmúlt napokban volt idő arra, hogy átlendüljenek a fiúk és csak a csapatversenyre koncentráljanak. Elterveztük a következő napokat, gőzerővel azon vagyunk, hogy a kezdéshez hasonló legyen a folytatás" - fogalmazott Csampa Zsolt.

A női tőrözőknél egy korábbi kellemetlen konfliktus árnyékolta be a felkészülést, Mohamed Aida szerepeltetésével a többi csapattag nem értett egyet. Csampa Zsolt szerint viszont "nincs Mohamed Aida-ügy, bár egyesek úgy gondolják, hogy van".

Márton Annára visszatérve - hogy milyen állapotba kerülhet a csapatversenyre - azt mondta, bízik benne, hogy stabilabb és jobb állapotba kerül, vele van az olimpiai faluban az orvosi stáb, de "nyilvánvalóan látszik, hogy ez egy friss sérülés".

