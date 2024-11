Szoboszlai Dominikon egyedül Mohamed Szalah tett túl

A magyar válogatott csapatkapitányának kitűnő hete volt: a németek ellen jó teljesítményt nyűjtott, majd a 98. percben „panenkás” tizenegyessel egyenlített, vasárnap góllal járult a Liverpool – egyébként a vártnál nehezebb – bajnoki sikeréhez.

A Vörösök southamptoni sikerére csak nagyon alacsony oddsszal lehetett fogadni, a „Szentek” győzelme pedig több mint tizenegyszeres pénzt hozott – volna.

Szoboszlai Dominik az első gólját szerezte a bajnoki idényben, ő kilencedik Liverpool-futballista, aki gólt szerzett a premier League 2024–2025-ös szezonjában. Egynél több gólt közülük (másképpen: Szoboszlainál eredményesebb) csak a csatárok, Mohamed Szalah (8), David Luíz (5), valamint Darwin Núnez és Diogo Jota (2-2) szereztek.

Great finish by Szoboszlai ?‍? pic.twitter.com/gkKAWQsJLb — anfield social (@anfieldsociaI) November 24, 2024

Az anfield.com szerint csak Mohamed Szalah nyújtott nála jobb teljesítményt az osztályzatok szerint. „Valószínűleg a legjobb teljesítmény az övé volt a mérkőzés első felében, köszönhetően annak, hogy betört a résekbe.”

A 90min.com szerint is övé volt a második legjobb teljesítmény. Mohamed Szalah tett csak túl rajta. A Sports Illustrated Liverpool-szekciója így írt: „Azt akartuk, hogy Szoboszlai elkezdjen gólt lőni és úgy teljesíteni, mint legutóbb a válogatottban, és ezt ma meg is kaptuk. Fantasztikus ballábas befejezés, és gól, ami vezetést hozott. Az összes párharcának kétharmadát megnyerte, az összes csele sikeres volt, három helyzetet kialakított a meccsen. Ez az a Dom, amit látni akarunk. Ugyanazt, aki vezére a magyar válogatottnak, a Liverpool-mezben is szeretnénk látni.

?? Dominik Szoboszlai won the most tackles (4) and the most duels (6) for #LFC today.



Completed 100% of his dribbles (2/2) and created 3 chances.



Got himself a goal as well. ⚽️



Brilliant performance. pic.twitter.com/D9bymi6RIG — Bence Bocsák (@BenBocsak) November 24, 2024

A forduló után az Opta nevű elemző cég szerint 69,5-re nőtt a Liverpool esélye a Premier League megnyerésére. Ha a következő fordulóban, az Anfield Roadon, legyőzi a Manchester Cityt, ez a szám még jóval magasabb lesz.