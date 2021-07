Így tiltakozik a sport szexualizálása ellen a német tornászválogatott

Egészen bokáig érnek a német tornásznők által viselt dresszek a tokiói olimpián, ami éles kontrasztot képez más válogatott női tagjainak ruházatával, írja a CNN.

"Az a fontos, hogy mi kényelmes – mondta Elisabeth Seitz német tornász. – Meg akartuk mutatni, hogy minden nőnek magának kell eldöntenie, mit visel."

A csapat az Ariake Tornaközpontban tartott edzésen is viselte az egyrészes ruhákat, melyek áprilisban a svájci Bázelben rendezett Európa-bajnokságon debütáltak.

A csapat ruhaválasztása a tornasportban tapasztalható szexualizációval szembeni elleni állásfoglalás – közölte áprilisban a Német Torna Szövetség, hozzátéve:

"A cél az, hogy esztétikusan mutassák meg magukat, anélkül, hogy kényelmetlenül éreznék magukat".

A Nemzetközi Torna Szövetség előírásának megfelelő ez a ruházat is: a hosszú vagy félhosszú ujjrészt és a hosszú nadrágrést is engedélyezik abban az esetben, ha annak színe harmonizál a dresszével. Seitz szerint pozitív visszajelzéseket kaptak más tornászoktól ruházatukkal kapcsolatosan, egyúttal kifejezte reményét azzal kapcsolatosan, hogy a közeljövőben más tornásznők is maguk választhatják meg, milyen ruházatban versenyeznek.

"A legtöbb ember pozitívan állt hozzá, de az Európa-bajnokság óta eltelt idő túl rövid volt ahhoz, hogy mások is ilyen ruhát tervezzenek. Talán a jövőben. Nagyon reméljük" – mondta Seitz.

A csapat elmondta, hogy közösen jutottak arra a döntésre, hogy az olimpián viseljék ilyen dresszt viseljenek, és

az edzők is támogatták őket.

"Nagy szerepünk volt a döntésben az edzőkkel együtt. Azt mondták, azt szeretnék, hogy mindig a lehető legmagabiztosabban és legkényelmesebben érezzük magunkat. Ez a dressz pedig épp ezt adja meg" – mondta Sarah Voss tornász.

Seitz aláhúzta, hogy az egységruha viselése választás és kényelem kérdése volt.

"Úgy éreztük, hogy ez a legkényelmesebb viselet a mai napra – mondta Seitz a dobogós edzés után. – Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk többé normál dresszt viselni. Minden nap új döntési helyzet, mindig az adott verseny napján fogjuk eldönteni, hogy mit veszünk fel."

