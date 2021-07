Újabb kudarc, nehéz helyzetben a női kézilabda-válogatott

Az újra megsérülő Kovacsics Anikó nélkül készült második, rendkívül fontos csoportmérkőzésére a női kézilabda-válogatott. Brazíliát a siófoki felkészülés során kétszer is sikerült legyőzni, igaz, akkor mindkét részről hangsúlyozták, hogy nem mutattak meg mindent a repertoárból. A brazilok ráadásul egy ponttal kezdték a tokiói olimpiát, a magyarok viszont vereséggel – az előzetes esélylatolgatáskor ez volt az egyik meccs, amelyet a megnyerendők közé soroltak a szakértők és szurkolók a továbbjutáshoz.

Helembai Fanni tartalékból előlépett, de a meccskeretbe nem ő, hanem Kiss Nikolett került be.

A magyar csapat remekül kezdett, főleg a szélsőjátékra alapozva 4-1-re sikerült elhúzni. A brazilok védekezése azonban keményebbé vált, és Kisfaludy kiállítása alatt egyenlít az ellenfél. Sőt, a 10. percben Amorim góljával a vezetést is átvette a dél-amerikai riválisa. Az egykori győri kedvenc mellett egy másik ismerős, a kapus Barbara Arenhart lépett elő főszereplővé, a Vác korábbi kapusa az átlövésekkel könnyen megbirkózott.

Szucsánszki két perces büntetése alatt 7-4-re léptek el a brazilok, majd Háfra Noémi faragott a különbségen. Az ellenfélnél Vieira és Rodrigues is nagyon élt, a rivális minden pozícióból veszélyesebben játszott, és fokozatosan növelte előnyét, nem is volt csoda, hogy

Elek Gábor a 26. percre két időkérést is elhasznált.

A magyar csapatot Szöllősi-Zácsik Szandra betörései és átlövései próbálták kihúzni a gödörből, de a szünetre így is 17-11-es brazil vezetéssel vonultak a csapatok,

A szünetben jöhetett Janurik Kinga a kapuba, Bíró Blankának hat védése volt az első félidőben. A csere elsőre bejött, az első lövést megfogta. Szöllősi-Zácsik két góllal csökkentette a hátrányt, de Amorim is megmutatta, jól ismeri Janurikot, 20-14-re mentek a brazilok. Háfra kapott büntetést, majd a brazilok négy mezőnyjátékossal maradtak egy szabálytalanság és egy rossz csere miatt, és Vámos Petra hetese, majd Kisfaludy Anett gólja tartotta életben a reményeket, de ötnél közelebb nem tudtak zárkózni a mieink.

A 40. percnél megakadt a támadójáték, egymás után három akcióból sem sikerült betalálni, és bár Janurik például egy dupla védést is bemutatott, mindig ő sem tudott segíteni, a brazilok 23-16-ra is meglógtak. Schatzl Nadine gólja után Vieirát kiállították, de a kapust lehozva demoralizáló kapufást gólt lőttek a brazilok. A betörésekkel sikerült egymás után két akciót befejezni, de Rodrigues vezetésével a rivális jobban teljesített és Janurik bravúrjai is elfogytak. Sok volt az eladott labda, egy hetes is kimaradt, az utolsó tíz perc előtt így 29-20-at mutatott az eredményjelző. Schatzl, majd Tomori gólja még egy utolsó esélyt kínált, és a brazilok időt is kértek, hogy megtörjék a lendületet, és ez be is vált, újabb gólokkal tartották a nagy előnyt.

Az utolsó percekben már kihagyott a brazilok figyelme, pár labdaszerzéssel sikerült könnyű gólokat szerezni és 33-27-re felzárkózni.

Csütortökön a címvédő orosz csapat lesz az ellenfél.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor