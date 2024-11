Elon Musknak adta ki magát egy szélhámos, egy vagyont csalt ki egy idős nőtől

Letartóztattak egy floridai férfit, miután a milliárdos Elon Musknak adta ki magát, és 600 ezer dollárt (235 millió forintot) csalt ki egy idős hölgytől - írja a KXII hírportál híradása nyomán az Index. A Bradentoni Rendőrkapitányság szerint az 56 éves Jeffrey Moynihant nagy értékű lopásért tartóztatták le.

A férfi Facebook-on lépett kapcsolatba a hölggyel, és hónapokon keresztül beszélgettek. A magát a tech-milliárdosnak kiadó férfi arra biztatta áldozatát, hogy fektessen be az általa üzemeltetett vállalkozásba, amiért cserébe 55 millió dollárt (21 milliárd forintot) ígért.

A rendőrség szerint az idős embereket célzó csalásokra specializált csoportja, az Elder Fraud Unit az évben 3 millió dollárnyi (1,1 milliárd forint) csalást derített fel.

