Märcz Tamás: szórakoztat a japánok stílusa

Märcz Tamás szövetségi kapitány: „Fizikailag kicsit felőrlődött a japán csapat, de taktikailag is jól felépítettük a meccset, a második félidőre jobb is lett a védekezésünk. Mondhatom, elég nagy tapasztalatunk van a japánokkal szemben, mert már elég sok csatát megvívtunk, kitaláltak egy olyan játékrendszert, amivel ezzel a fizikummal a nagycsapatokkal is felveszik a küzdelmet. Engem idegesít, ha elrontjuk a helyzetünket, de nagyon szórakoztat a játékstílusuk, ám nagyon nehéz nyerni ellenük, s négy negyeden át kell koncentrálni ellenük.

A dél-afrikaiak elleni mérkőzés következik, azt le kell játszani, ahogyan minden csoporttagnak le kell játszani, mindenki nyerni fog ellenük. Örülünk, hogy itt vannak, színesítik az olimpia mezőnyét. Utána viszont két fantasztikusan éles mérkőzés lesz az Egyesült Államok és Olaszország csapata ellen. Még minden lehetséges ebben a csoportban. Picit fogunk fizikailag készülni a következő napokban és taktikailag is még húzni egyet, hogy még jobbak legyünk a negyeddöntőben.”

Vogel Soma: „Pontosan olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottunk. A japánok érdekes és speciális játékot játszanak, gyorsak és pörgősek, arra is számítottunk ,hogy a félidőben még szoros lesz az eredmény, aztán a második félidőben jobban visszazártunk, s ez azt eredményezte, hogy el tudtunk tőlük lépni jobban.”

Zalánki Gergő: „Elég speciális játékot játszanak, ezért nekünk is speciális játékkal kellett reagálni, de úgy gondolom, hogy ezt a feladatot megoldottuk. Higgadtak tudtunk maradni. A japánok nagyon mennek, úszkálnak össze-vissza, teljesen kiszámíthatatlanok, a lövéseik nagyon gyorsak, ütemtelenek. A védekezésben szinte fordítva védekeznek. Tényleg nagyon speciális volt az egész, de a lényeg, hogy vége és nyertünk. Az első meccs után kicsit furának éreztem, hogy talán nem volt meg az a tűz, kicsit belealudtunk, azt éreztem, hiányzott egy-két lövés, többet kellett volna lőnöm, most próbáltunk többet lőni. Jó, hogy a japánok és a dél-afrikaiak ellen fel tudjuk magunkat kicsit hozni.”

