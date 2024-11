Legalább 16 emberéletet követelt az ítéletidő Szumátrán – videó

Az özönvízszerű eső miatt megáradt folyók többtonnás sziklákat sodortak magukkal, házakat és termőterületeket mostak el Észak-Szumátra tartományban.

??? Deadly Landslides Hit North Sumatra, Indonesia



At least 16 people have died and 6 are missing after torrential rains triggered landslides and flash floods in North Sumatra, Indonesia.



Rescue efforts are underway in Karo and South Tapanuli districts, where… pic.twitter.com/94lANwfU6Z