Covid és érettségi után robbantott az olimpia meglepetésembere

„Talán még nem ismerik jól Vas Kata Blanka nevét, de hamarosan megismerik” – ezt írta a rangos VeloNews szakportál a magyar hegyikerékpárosról néhány nappal az olimpia előtt. És igaza lett. A 19 éves magyar versenyző ugyanis nagy bravúrral negyedik lett Tokióban, három svájci versenyző mögött.

„Egy kicsit féltem attól, hogy az utolsó helyről indultam, de jól sikerült a rajt, és jó nyomvonalat választottam az első emelkedőn, előre tudtam menni. A másikon sok versenyző elakadt, hatalmas volt a torlódás. Jól indult a verseny, az sok önbizalmat adott. Aztán hibáztam egyet az első körben, a jó rajt után elestem, akkor sokan megelőztek, de vissza tudtam jönni az elejére” – mondta a magyar újságíróknak szervezett online sajtókonferencián.

A kerékpáros remélte, hogy esni fog, ugyanis szeret sárban tekerni – és így is lett.

„Terepkerékpározom is, azt főleg télen rendezik, így

sokat bringázok sárban, és jobban tudok, mint a mezőny nagy része ez, előny nekem.”

Taktikájáról azt mondta, hogy végig a saját tempóját igyekezett tartani és magára figyelni. Egyszer látott maga előtt egy 4-5 fős csoportot, könnyen meg tudta volna előzni őket, de inkább lazább egyenletes tempóban haladt, hogy ne fáradjon el.

Előzetesen a legjobb tízbe kerülést tűzte ki célként, de nem tudta, hogy mit várhat magától, ugyanis eddig U23-ban versenyzett a világkupákon, elitmezőnyben még nem indult nagyobb versenyen.

Mostani eredményéhez a férfiaknál győztes Tom Pidcock is gratulált. És persze a legjobb magyar férfi kerekes, Valter Attila is kifejezte elismerését. A sajtón keresztül Vas Kata Blanka is üzent neki, megemlítve a magyar kerékpársport közelmúltbeli sikereit.

„Attilát jó volt nézni a tévében, rengeteg motivációt ad, és hihetetlen, hogy szinte a semmiből itt vagyunk.”

Végig nagyon szerényen nyilatkozott, azt mondta, talán már holnapra el is felejtik teljesítményét, hiszen lesz olyan az olimpián, aki jobb eredményt ér el.

„Nem érzem, hogy ikon lettem, de rengeteg értesítést kapok és mindenki hívogat.”

Elárulta, hogy márciusban megfertőződött a koronavírussal, és ezt követően nehéz volt visszatérni, illetve májusban érettségizett – ám a tokiói eredményen nem érződött, hogy ezek hátráltatták.

Vas Kata Blanka – akit utóbbi néven szólítanak – a családból kapta a kerékpározás szeretetét, édesapja is mountain bike-ozott. Első versenyére egy olaszországi nyaralás közben figyelt fel, és nevezett, de utolsóként ért célba. Azóta viszont: tavaly a terepkerékpár (cyclo-cross) vb-n és Európa-bajnokságon is ezüstérmet szerzett az U23-asok között, országúton hatodik lett a korosztályos Eb mezőnyversenyében, a felnőttvébén is részt vett, nem mellesleg az országúti mezőnyversenyben és hegyikerékpárban is megnyerte a hazai bajnokságot a felnőttek között.

Több szakágban is versenyez tehát, ezért feltettük neki a kérdést, hogy a mostani jó szereplés után melyik mellett teszi majd le a garast.

„Remélem, hogy nem kell egyiket sem abbahagyni és tudom csinálni tovább, de biztosan át kell gondolni, hogy mikor milyen szakágban indulok, mikor pihenek.

Blokkokat kell csinálni. Nem tudom, hogy a mostani eredmény változtat-e valamin. Szívem szerint maradnék a hegyi mellett, de kipróbálnám az országútit is teljesen, úgy, hogy ne csak 1-2 versenyen induljak, hanem jobban belekóstolva egy szezonba.”

2024-ben még mindig nem lesz 23 éves. Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy Párizsban melyik számban indulna. Szívesen maradna a mountain bike-nál, az országúti mellett akkor döntene, ha nem lenne túl sík a terep, mert nem sprinter alkat saját bevallása szerint.

Eddig belga csapatban szerepelt, és tavasszal derült ki, hogy a holland SD Worx színeiben folytatja, itt válhat még erősebb versenyzővé. Edzője Lars Boom lesz, aki korábban a Tour de France-on szakaszt is nyert.

