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Nyitókép: Pixabay.com

Nem jött össze a bronz a birkózó vébén

Infostart / MTI

A szabadfogásúak 125 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Bajcajev Vlagyiszlav kikapott a helyosztón, így ötödik helyen végzett szombaton az asztanai birkózó-világbajnokságon.

Az áprilisban Európa-bajnoki ezüstérmes, észak-oszét származású sportoló pénteken a selejtezőben nehezen verte venezuelai riválisát, majd simán kikapott az orosz Abdulla Kurbanovtól, aki később a negyed- és az elődöntőben is nyert, így legyőzöttjeit a vigaszágra vitte. Szombaton Bajcajev előbb meccs nélkül jutott tovább a vigaszág első köréből, miután kenyai riválisa nem tudott bemérni, majd remek teljesítménnyel 4-2-re legyőzte a lengyel Robert Barant.

A szombat esti helyosztón az azeri színekben versenyző Giorgi Mesvildisvili volt az ellenfele, akitől az idei Eb döntőjében kikapott. Ezúttal szoros első menet után a georgiai származású riválisa kiléptetésekkel és intésekkel 9-0-ra elhúzott és végül leléptetéssel nyert.

A magyar szabadfogásúak így egy ötödik hellyel zárták a világbajnokságot.

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