Elhunyt Basa János, a Ferencvárosnál érte el edzői karrierje legnagyobb sikerét

Haláláról a székelyhon portál számolt be, s egyben megemlítette, hogy a román jégkorong-válogatottal 1968-ban részt vett a franciaországi Grenoble-ban rendezett téli olimpián, játékos pályafutását pedig 1975-ben fejezte be. Edzőként tizenkét éven keresztül irányította a Csíkszeredát, amellyel bajnoki címet szerzett, karrierjének legnagyobb elismerését azonban a Ferencvárosnál érte el, amikor 1992-ben csapatával a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte.

Basa János az egyetemes magyar jégkorongsport meghatározó alakja, illetve a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori megbecsült pedagógusa volt.