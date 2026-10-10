Verstappen, Verstappen... kétszer is az élen

A 29 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 50. pole pozíciója. Verstappen egy hete Malajziában is az élről indulhatott.

A szombati sprintfutamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monacói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik starthelyet csapattársa, a hétszeres vb-első brit Lewis Hamilton szerezte meg.

A pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli negyedik lett, míg a másik Mercedest vezető brit George Russell hiába lett hatodik, motorcsere miatt csak az utolsó rajtkockából indulhat.

Az 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 14 órakor rajtol.