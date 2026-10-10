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Szendrei Ákos, a Debrecen (b) és Toon Raemaekers, a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójának Ferencvárosi TC - Debreceni VSC mérkõzésén a Groupama Arénában 2026. október 10-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Dzsudzsák Balázs miatt járta meg a Fradi

Infostart / MTI

A Debrecen Dzsudzsák Balázs 95. percben értékesített tizenegyesével 1-1-es döntetlent ért el a Ferencváros vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójában.

A zöld-fehérek idénybeli harmadik hazai mérkőzésükön is döntetlent játszottak a bajnokságban, korábban a Vasas és az Újpest is egy ponttal távozott a Groupama Arénából.

A hajdúságiak a legutóbbi hat bajnokijuk közül csak egyet nyertek meg, igaz csak egyet is veszítettek el.

A Kisvárda a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Vasas vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

A találkozón kizárólag 14 éven aluli gyerekek lehettek jelen, mert a Vasas-szurkolók Kispest-Honvéd elleni mérkőzésen tanúsított megbotránkoztató megnyilvánulásai miatt életbe lépett egy korábban kiszabott, hat hónapra felfüggesztett zárt kapus büntetés.

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