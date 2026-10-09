Az argentin ügyészség csütörtökön 12 év börtönbüntetést és 10 év foglalkozástól történő eltiltást kért Diego Armando Maradona háziorvosára, Leopoldo Luque idegsebészre, akit szándékos emberöléssel vádolnak. Öt további vádlottra négytől tíz évig terjedő börtönbüntetést kértek – írja a Marca híradása nyomán az Index.

Szintén szándékos emberölés miatt 10 év börtönbüntetést és a foglalkozástól 10 évre történő eltiltást kértek Nancy Forlinire, a Swiss Medical magánegészségügyi vállalat otthoni ápolási koordinátorára, valamint 8 év börtönbüntetést és 10 év eltiltást Agustina Cosachov pszichiáterre.

Carlos Díaz pszichológusra 5 év börtönbüntetést és a foglalkozása gyakorlásától 10 évre történő eltiltást kért az ügyészség, míg Mariano Perroni főápolóra és Ricardo Almirón ápolóra 4 év börtönbüntetést és 8 év szakmai eltiltást kért; mindhármukat emberöléssel vádolják.

A gondatlanságból elkövetett emberöléssel ellentétben az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés tényállása azt feltételezi, hogy az illető tudatában volt annak, hogy cselekedete halálhoz vezethet, és mégis úgy döntött, hogy vállalja a kockázatot.

Pedro Di Spagna orvos esetében viszont felmentést kér az ügyészség, hiszen ő csak egyszer látogatta meg Diego Maradonát, és akiről úgy vélték, hogy „nem volt hatásköre vagy döntési jogköre a beteg kezelésére”.

Patricio Ferrari ügyész szerint a csütörtökön megvádolt 6 egészségügyi szakember „megszegte orvosi esküjét, a gyógyítás tudományával összeegyeztethetetlen cselekedeteket hajtottak végre, vétkes mulasztásban bűnösök, és Maradonát tehetetlen helyzetbe hozták, sorsára hagyva a beteget.”

Az argentin ügyészség „anarchikusnak és szervezetlennek” nevezte a néhai Maradona kezelését.

Az eset tárgyalása 2026. április 14-én kezdődött a Buenos Aires külvárosában található San Isidro 7. számú büntetőbírósága (TOC) előtt, és 45 meghallgatást foglalt magában, amelyeken bizonyítékokat, 75 tanúvallomást és a vádlottak telefonjaiból kinyert mintegy 100 üzenetet ismertettek.