ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.81
usd:
324.79
bux:
139001
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 07: Diego Armando Maradona (C) Head Coach of Gimnasia y Esgrima looks on prior to a match between Boca Juniors and Gimnasia y Esgrima La Plata as part of Superliga 2019/20 at Alberto J. Armando Stadium on March 7, 2020 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images)
Nyitókép: Jam Media/Getty Images

Diego Maradona orvosa ellen szándékos emberölés miatt emeltek vádat

Infostart

Az argentin ügyészség hat évvel azután lépett az ügyben, hogy a legenda hat évvel ezelőtt kezelés közben elhunyt. Az ügyészek szándékos emberöléssel vádolják az orvost, hosszú letöltendő börtönt és eltiltást kérve rá.

Az argentin ügyészség csütörtökön 12 év börtönbüntetést és 10 év foglalkozástól történő eltiltást kért Diego Armando Maradona háziorvosára, Leopoldo Luque idegsebészre, akit szándékos emberöléssel vádolnak. Öt további vádlottra négytől tíz évig terjedő börtönbüntetést kértek – írja a Marca híradása nyomán az Index.

Szintén szándékos emberölés miatt 10 év börtönbüntetést és a foglalkozástól 10 évre történő eltiltást kértek Nancy Forlinire, a Swiss Medical magánegészségügyi vállalat otthoni ápolási koordinátorára, valamint 8 év börtönbüntetést és 10 év eltiltást Agustina Cosachov pszichiáterre.

Carlos Díaz pszichológusra 5 év börtönbüntetést és a foglalkozása gyakorlásától 10 évre történő eltiltást kért az ügyészség, míg Mariano Perroni főápolóra és Ricardo Almirón ápolóra 4 év börtönbüntetést és 8 év szakmai eltiltást kért; mindhármukat emberöléssel vádolják.

A gondatlanságból elkövetett emberöléssel ellentétben az előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés tényállása azt feltételezi, hogy az illető tudatában volt annak, hogy cselekedete halálhoz vezethet, és mégis úgy döntött, hogy vállalja a kockázatot.

Pedro Di Spagna orvos esetében viszont felmentést kér az ügyészség, hiszen ő csak egyszer látogatta meg Diego Maradonát, és akiről úgy vélték, hogy „nem volt hatásköre vagy döntési jogköre a beteg kezelésére”.

Patricio Ferrari ügyész szerint a csütörtökön megvádolt 6 egészségügyi szakember „megszegte orvosi esküjét, a gyógyítás tudományával összeegyeztethetetlen cselekedeteket hajtottak végre, vétkes mulasztásban bűnösök, és Maradonát tehetetlen helyzetbe hozták, sorsára hagyva a beteget.”

Az argentin ügyészség „anarchikusnak és szervezetlennek” nevezte a néhai Maradona kezelését.

Az eset tárgyalása 2026. április 14-én kezdődött a Buenos Aires külvárosában található San Isidro 7. számú büntetőbírósága (TOC) előtt, és 45 meghallgatást foglalt magában, amelyeken bizonyítékokat, 75 tanúvallomást és a vádlottak telefonjaiból kinyert mintegy 100 üzenetet ismertettek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Diego Maradona orvosa ellen szándékos emberölés miatt emeltek vádat

labdarúgás

emberölés

diego maradona

vádemelés

argentína

ügyészség

orvos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oroszi Beatrix az Arénában: egyre több országban jobban felfogják az emberek, hogy maguk is felelősek az egészségükért

Oroszi Beatrix az Arénában: egyre több országban jobban felfogják az emberek, hogy maguk is felelősek az egészségükért

Már nem csak az uniós átlagtól, de a többi V4-országtól is elmaradnak a magyar népegészségügyi mutatók – hívta fel a figyelmet az InfoRádió Aréna című műsorában Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, aki arról is beszélt, hogy mit csinálnak jobban Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, de bizonyos tekintetben Romániában is.
 

Oroszi Beatrix: azért lettem tisztifőorvos, mert hiszek abban, hogy most változás érhető el a népegészségügyben

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

A miniszterelnök felsorolta azokat a még pozícióban lévő, ahogy fogalmazott, „Orbán-bábokat”, akiknek szerinte távozniuk kell.
 

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt

„Semmi értelmes indoka nem volt” a múzeumközppont létrehozásának – véli az Iparművészeti vezetője

Bejelentésekkel érkezik Magyar Péter és Vitézy Dávid délelőtt

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb bankóriás döntött úgy, hogy belép a német lakossági piacra

Újabb bankóriás döntött úgy, hogy belép a német lakossági piacra

A francia Crédit Agricole bejelentette, hogy lakossági banki szolgáltatásokkal terjeszkedik Németországban, így újabb nagy külföldi pénzintézet lép be Európa legnagyobb bankpiacára - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszed megáll: ennyi keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél

Eszed megáll: ennyi keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél

Milliós fizetés, ingyenes szállás és világ körüli utak: mutatjuk, milyen feltételek mellett dolgoznak a légiutas-kísérők.

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 08:34
Lélegzetelállító kerékpárutak közül kéne választani ezen a szavazáson
2026. október 9. 08:22
Leszakadt a szállodai lift egy kosárcsapat játékosai alatt
×
×