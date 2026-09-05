ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 5. szombat Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Ezt nem ússza meg a Crvena zvezda: súlyos UEFA-büntetés a lelátói rigmusok miatt

Infostart / MTI

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) megbüntette a Crvena zvezdát, amiért szurkolói a háborús bűnökért korábban életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori boszniai szerb katonai parancsnok Ratko Mladicot éltették csapatuk múlt heti, csehországi mérkőzésén.

A Viktoria elleni, plzeni összecsapáson a vendég drukkerek az aznap elhunyt Mladic nevét skandálták és transzparenst mutattak fel, melyen köszönetet mondtak neki.

Az UEFA 90 ezer euró befizetésére kötelezte a belgrádi klubot sportpályára nem illő, illetve rasszista, kirekesztő rigmusok miatt. Ezen túlmenően a Crvena zvezda nem értékesíthet jegyeket a következő idegenbeli nemzetközi kupamérkőzésre, amely a svájci Lugano elleni Konferencia-liga összecsapás lesz. Az európai szövetség egy további, vendégként megvívandó mérkőzésre szóló hasonló tiltást is kiszabott, de azt két évre felfüggesztette.

A szerb csapat az El rájátszásban a párharc első mérkőzését 3-0-ra megnyerte, a visszavágón viszont hosszabbítás után a Viktoria Plzen 5–1-re nyert. Így a cseh együttes jutott az El-főtáblájára, amelyen a Ferencvárossal is szembe kerül. A mérkőzés október 15-én lesz, a Groupama Arénában.

Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg múlt csütörtökön.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Ezt nem ússza meg a Crvena zvezda: súlyos UEFA-büntetés a lelátói rigmusok miatt

uefa

büntetés

szurkolók

crvena zvezda

ratko mladic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Temérdek aranyon ül Szudán – de hiába, fegyveres kiskirályok rabolják szét

Temérdek aranyon ül Szudán – de hiába, fegyveres kiskirályok rabolják szét
Több mint 1,25 millió menekült tér vissza a polgárháború által sújtott Szudánba – derül ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának közléséből. Ennek okairól és lehetséges következményeiről Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója beszélt az InfoRádióban.
Már kimutatható, hogy az újabb generációk képességeit rontották az okoseszközök

Már kimutatható, hogy az újabb generációk képességeit rontották az okoseszközök

Most első alkalommal fordulhat elő, hogy egy fiatal generáció bizonyos képességekben rosszabbul teljesít, mint a szülei korosztálya – mondta Pöltl Ákos. A Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője a Kék Bolygó podcastban arról beszélt, hogyan befolyásolhatja a túlzott okostelefon-használat a gyerekek idegrendszeri fejlődését, figyelmét és tanulási képességeit.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: 10 millió forinthoz jutnak a magyar kkv-k, az autópálya-koncesszió lesz a következő dominó

Tisza-kormány: 10 millió forinthoz jutnak a magyar kkv-k, az autópálya-koncesszió lesz a következő dominó

Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető szombaton bejelentette, hogy a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a kormány 4+4 milliárd forint összegű kedvezményes hitelt és vissza nem térítendő támogatást folyósít mintegy 800, döntően mikro- és kisvállalkozás számára. Az úgynevezett 5+5 konstrukcióban minden érintett vállalkozás 10 millió forint extra forráshoz jut. A kabinet emellett az autópálya-koncesszió 35 éves szerződését is vizsgálni kezdi, Magyar Péter szerint ez lesz a kormány következő lépése a dohány- és kaszinó-koncessziók radikális átalakítása után. Kapitány István az autósokhoz is szólt: elmondása szerint a kormány olyan megoldásokon dolgozik az elszabaduló világpiaci árak közepette, amely a korábbi hatósági áras modellel szemben nem okoz készlethiányt, és nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 410 millió forintos főnyereményt a 36. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

BBC
Business Sport Travel Science
US hits three Iranian oil tankers after saying its warships were targeted

US hits three Iranian oil tankers after saying its warships were targeted

The strikes come nearly a week after fighting between the US and Iran flared again following weeks of relative calm.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 5. 17:54
Budapest szívébe viszik: új korszakot nyithat a magyar jégkorong
2026. szeptember 5. 17:22
Ahol öt éve csodát tett Gasly, most újra megtette
×
×